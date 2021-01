Os áudios da ação do suposto assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa

Ação de indenização protocolada nesta quinta-feira, 14, por Marcius Melhem contra a atriz inclui várias gravações de WhatsApp enviadas por ela a ele. Segundo a defesa de Melhem, que nega os casos de assédio, esse material, obtido com exclusividade por VEJA (leia aqui a reportagem completa), comprovaria que Calabresa continuou mantendo uma boa relação com o diretor mesmo após um ataque que teria sido feito por ele em uma festa em novembro de 2017. Nos áudios em questão, Calabresa demonstra intimidade com Melhem, pede conselhos, parabeniza-o por uma promoção e divide com ele fofocas de bastidores. Dessa forma, de acordo com os advogados do diretor, o conjunto invalidaria informações sobre o caso veiculadas na imprensa de que as supostas investidas teriam provocado graves transtornos emocionais à atriz. Procurada por VEJA, a defesa dela não quis comentar o material.

Confira a seguir os áudios:

21/11/2017 – Dani Calabresa fala sobre particição no quadro “Dança dos Famosos” e diz que está com saudades de Marcius Melhem

01/10/2018 – A atriz faz comentários sobre o programa “Escolhinha do Professor Raimundo”

Continua após a publicidade

01/10/2018 – Dani Calabresa elogia Marcius Melhem por seu trabalho como diretor na Globo

15/01/2019 – A atriz diz que quer se encontrar com Melhem e pede conselho sobre como conseguir aumento de salário

25/01/2019 – Dani Calabresa conta bastidores de sua participação no programa “Encontro com Fátima”