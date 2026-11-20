Um manifesto que pede mudanças na condução do Ministério da Cultura (MinC) a partir de 2027, com um pedido de troca no comando ocupado por Margareth Menezes nesses últimos quatro anos, reúne centenas de artistas e intelectuais. Entre os nomes que assinam o documento estão atores como Bruno Gagliasso e Marcélia Cartaxo, os cineastas Anna Muylaert, Laís Bodanzky, Jefferson De e Eryk Rocha, os escritores Ruth Rocha, Fernando Morais e Xico Sá, além do artista plástico Paulo Bruscky, Milton Sales (fundador dos Racionais MC’s), entre outros.

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Apesar de o texto não citar diretamente Margareth Menezes, critica os rumos do MinC nos últimos quatro anos. Reconhece a recriação do ministério, mas aponta a falta de um projeto cultural mais amplo e critica a dependência de editais e leis de renúncia fiscal.

Por outro lado, Margareth vem recebendo apoios de artistas como Caetano Veloso, Gregório Duvivier, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Camila Pitanga e Fafá de Belém, pelo trabalho de reconstrução da pasta. O ator Johnny Massaro, que era a favor de sua saída, foi um dos que voltou atrás e agora apoia a permanência da ministra.

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