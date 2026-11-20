Os artistas que pedem saída de Margareth Menezes do Ministério da Cultura
Há ainda um forte movimento para que cantora permaneça no cargo em novo governo
Um manifesto que pede mudanças na condução do Ministério da Cultura (MinC) a partir de 2027, com um pedido de troca no comando ocupado por Margareth Menezes nesses últimos quatro anos, reúne centenas de artistas e intelectuais. Entre os nomes que assinam o documento estão atores como Bruno Gagliasso e Marcélia Cartaxo, os cineastas Anna Muylaert, Laís Bodanzky, Jefferson De e Eryk Rocha, os escritores Ruth Rocha, Fernando Morais e Xico Sá, além do artista plástico Paulo Bruscky, Milton Sales (fundador dos Racionais MC’s), entre outros.
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Apesar de o texto não citar diretamente Margareth Menezes, critica os rumos do MinC nos últimos quatro anos. Reconhece a recriação do ministério, mas aponta a falta de um projeto cultural mais amplo e critica a dependência de editais e leis de renúncia fiscal.
Por outro lado, Margareth vem recebendo apoios de artistas como Caetano Veloso, Gregório Duvivier, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Camila Pitanga e Fafá de Belém, pelo trabalho de reconstrução da pasta. O ator Johnny Massaro, que era a favor de sua saída, foi um dos que voltou atrás e agora apoia a permanência da ministra.