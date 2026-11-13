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Brasil

Os apelos para que Michelle esteja com o candidato do bolsonarismo para a presidência do Senado

Senador afirma a aliados que conta com votos de cinco das nove senadoras que poderiam votar nele para a presidência da Casa

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h01
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Rogério Marinho, líder da oposição no Senado (Kaio Lakaio/VEJA)
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Em busca do apoio de Michelle Bolsonaro (PL-DF) para a presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) já pediu até mesmo para que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, interceda. Até o momento, o dirigente não conseguiu demovê-la da ideia de apoiar Tereza Cristina (PP-MS). O voto dela deve ser pauta de Marinho com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso o STF libere a visita do senador na prisão domiciliar do patriarca do clã mais notável da direita brasileira.

A ex-primeira-dama afirma nos bastidores que só votará no coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, caso a candidatura de Tereza Cristina (PP-MS) não vá à frente. Marinho tem como certo que Damares Alves (Republicanos-DF) e Michelle só estarão com ele, caso inviabilize um movimento de senadoras em prol de Tereza.

E é daí que vem o empenho do candidato do PL pelos votos femininos. Na verdade, a estratégia mira Michelle.

Até o momento, Rogério afirma a aliados que conta com votos de cinco das nove senadoras que poderiam votar nele para a presidência da Casa. São elas: Caroline de Toni (PLSC) e Bia Kicis (PL-DF), além de três nomes do Centrão que tomam posse no ano que vem.

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O sexto voto feminino almejado seria o da senadora Professora Dorinha (União-TO). Marinho não pretende medir esforços para atraí-la e deve fazer uma visita ao Tocantins até dezembro. Uma vaga na Mesa Diretora da Casa, em caso de vitória, pode ser colocada nos diálogos.

Isto não seria um problema, já que o União terá cinco senadores na próxima legislatura, sendo a quinta maior bancada, e o senador bolsonarista promete seguir a regra de proporcionalidade, caso seja eleito.

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