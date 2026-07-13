Oposição tenta impedir concessão de água e esgoto em Rondônia

A oposição ao governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSD), tenta impedir a concessão do serviço de água e esgoto para 40 municípios do estado. O leilão está marcado para ocorrer no dia 29 de setembro, a cinco dias do primeiro turno da eleição.

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) apresentou um projeto de decreto legislativo (PDL) para tentar sustar o edital, publicado no Diário Oficial na semana passada.

Carmargo é pré-candidato a vice na chapa do senador Marcos Rogério (PL).

Rocha, por sua vez, apoia o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria, também do PSD.

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No PDL, Camargo alega que o edital não prevê “menção expressa a mecanismos de tarifa social, a metas de universalização por município com prazos e sanções definidas, a mecanismos de subsídio cruzado entre municípios de diferentes capacidades econômicas, ou à indicação da agência reguladora responsável pela fiscalização, tarifária e contratual”.