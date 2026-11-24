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Segundo informações da Câmara, parlamentares da oposição fizeram um ato em apoio a Marcel van Hattem, que pode virar réu no STF por críticas a um delegado da PF. A mobilização levou a presidência do Senado a acionar sua advocacia em defesa da imunidade parlamentar. Veja os detalhes.

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Parlamentares de oposição realizaram uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados em apoio ao deputado e senador eleito pelo Rio Grande do Sul Marcel van Hattem (Novo-RS), que pode virar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em denúncia por calúnia e injúria contra um delegado da Polícia Federal.

O ato reuniu diversos parlamentares e foi encabeçado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi o primeiro a falar. Ele é candidato à Presidência do Senado na disputa que será realizada em 1º de fevereiro de 2027. O parlamentar aproveitou a ocasião para criticar o atual e os ex-presidentes das duas Casas.

“Nós estamos aqui reunidos para dizer basta, para dizer não, para dizer que não é possível normalizar e aceitar essa intolerável e arbitrária interferência de prerrogativas, esse desalinho, essa disfuncionalidade das nossas instituições. E reconheço que, ao longo dos últimos anos, a omissão daqueles que presidiram esta Casa e o Senado da República, a inércia e, em alguns casos, até cumplicidade, permitiu que chegássemos a esse momento”, disse Marinho em trecho de seu discurso. “Ou traçamos uma linha imaginária, e nos colocamos como parlamento, como sociedade e como povo, e bradamos, basta, chega, ou a democracia será golpeada de morte. Então, esse momento aqui é o momento em que fazemos essa denúncia. ”

Em 2024, Van Hattem fez uso da tribuna da Câmara dos Deputados para afirmar que o integrante da Polícia Federal Fábio Alvarez Schor “cria relatórios fraudulentos para manter Filipe Martins preso ilegalmente e sem fundamentação”. O parlamentar ainda disse que o delegado da PF teria “agido como bandido” no caso.

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Até o momento, na 1ª Turma do STF, Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram para tornar Van Hattem réu. Já Cristiano Zanin pediu destaque na sexta-feira, 20, e levará o caso para julgamento presencial. Martins é ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro. Ao depositar seu voto, Dino considerou que as manifestações do deputado ultrapassaram o limite da crítica política e da fiscalização que compete aos integrantes do Poder Legislativo.

Após a coletiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou que a advocacia do Senado atue no STF em defesa da imunidade parlamentar. A medida, segundo informou a assessoria de Rogério Marinho, é resultado de uma mobilização conjunta de lideranças da Câmara e do Senado, envolvendo também o líder do PL no Senado, senador Carlos Portinho, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva.