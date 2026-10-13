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Operador que levou Vorcaro ao Planalto eleva capital de empresa em R$ 700 milhões

Júlio Cezar é suspeito de atuar em suposto esquema propinas do grupo do ministro Alexandre Padilha nos fundos de pensão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 19h06 | Atualizado em 13 out 2026, 19h18
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Operador que levou Vorcaro ao Planalto eleva capital de empresa em R$ 700 milhões Priorize VEJA no Google

O empresário Júlio Cezar, suspeito de atuar como operador de propinas do grupo do ministro Alexandre Padilha nos fundos de pensão, aumentou em junho o capital social de sua empresa em 770 milhões de reais.

Antes, o capital social da Exclusivo Participações era de 10.000 reais. Após a alteração, ficou em 770.343.156 reais.

A mudança foi registrada na Junta Comercial de São Paulo no dia 11 de junho.

Outra medida tomada na mesma data foi a cessão de quotas sociais, no valor de 10.000 reais, para outra empresa administrada por Júlio Cezar.

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Além disso, a empresa passou de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado.

A Exclusivo Participações está registrada na Receita Federal como uma holding de instituições não-financeiras. Entre as atividades listadas está a de “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”.

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Como VEJA revelou, dados da Presidência da República mostram que Júlio Cezar acompanhou o banqueiro Daniel Vorcaro em pelo menos duas reuniões no Palácio do Planalto.

Os registros do Gabinete de Segurança Institucional do Planalto comprovam o que diz o banqueiro na proposta de delação rejeitada pela Polícia Federal e pela PGR e também batem com os dados encontrados pelos investigadores no celular do banqueiro.

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O primeiro encontro citado no controle de acesso do Palácio do Planalto mostra que Vorcaro e Júlio se registraram na portaria do Planalto no mesmo minuto, às 14h33, do dia 1º de março de 2024.

Na proposta de delação em que trata do assunto, Vorcaro explica que esteve com Alexandre Padilha e Olavo Noleto e outros interlocutores nessa reunião.

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“Nesse dia, estavam também o assessor Olavo, Fernando, o primo desse Olavo, e o próprio Júlio. Nessa conversa, Padilha mais ouviu do que falou, mas afirmou que ‘o que eu tratasse com Olavo seria como se eu estivesse tratando com o próprio Padilha’”, diz Vorcaro.

Depois dessa conversa, Vorcaro diz que recebeu Júlio, Olavo e o primo dele para uma reunião reservada em Brasília. “Júlio, Olavo e seu primo foram em minha casa para uma conversa aberta: ‘só haveria um jeito de entrar na Previ, Petros e Postalis: mediante pagamento de propina também na ordem de 10% de tudo o que o banco captasse’”, diz.

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Segundo Vorcaro, o plano era captar até 10 bilhões de reais nos cofres dos fundos de pensão de servidores da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras e dos Correios. Em troca do lobby junto aos fundos, o grupo do ministro de Lula receberia 1 bilhão de reais em propina, ou 10% de tudo o que o Master tirasse dos cofres dos fundos.

Na delação que tentou negociar com a PGR, o dono do Banco Master diz que Júlio pediu e recebeu um sinal de propina de 500. 000 reais, quando o governo do presidente Lula autorizou formalmente o Master a operar nos fundos. A verba foi paga por meio de um contrato de fachada com outra empresa, segundo Vorcaro relatou na proposta de delação em que ofereceu aos investigadores até os “recibos de propina” dada ao petismo. A PF e a PGR, no entanto, descartaram investigar o caso por “falta de provas”.

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