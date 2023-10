Operador financeiro da milícia do Tandera foi preso, diz Cláudio Castro

Atualizado em 24 out 2023, 20h28 - Publicado em 24 out 2023, 20h08

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou na noite desta terça-feira, 24, a prisão de André Felipe Mendes, apontado como operador financeiro da milícia de Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera.

“Acabamos de dar mais um golpe duro na milícia! Policiais civis da Draco, Polinter, DRE e Core prenderam agora há pouco o operador financeiro da milícia do Tandera, em Ramos, na Zona Norte do Rio”, disse o governador nas redes sociais.

“O criminoso André Felipe Mendes é primo do miliciano Tandera e vinha sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Gaeco do Ministério Público”, continuou Castro. “Contra ele havia um mandado de prisão expedido. Repito: Não vamos retroceder no combate a essas máfias que ousam aterrorizar a população.”

Tandera foi citado nominalmente por Castro em coletiva de imprensa na segunda-feira como um dos três alvos principais da polícia do Rio, junto com o miliciano Zinho e o traficante Abelha, um dos líderes do Comando Vermelho.

Nesta segunda, a capital fluminense viveu um dia de caos com o incêndio de 35 ônibus e um trem em retaliação à morte do número dois da milícia comandada por Zinho, Matheus Rezende, também conhecido como Faustão ou Teteu. Ele foi morto em um confronto com a polícia, que buscava prender Zinho.

Segundo Castro, foram presas doze pessoas ateando fogo nos veículos — elas responderão por “ações terroristas”.