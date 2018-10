Operações no sul do RJ buscam 32 PMs e 70 suspeitos por tráfico

Trinta e dois policiais militares e 70 suspeitos de tráfico de drogas estão sendo procurados na manhã desta terça-feira, em duas operações na região sul do estado do Rio de Janeiro. Eles são acusados de associação criminosa armada, corrupção, tráfico de drogas e roubo, dentre outros crimes, nos municípios de Volta Redonda, Itatiaia e Resende.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que participa das operações Síderos e Confinados, o objetivo é cumprir 100 mandados de prisão e 191 de busca e apreensão. Ao todo, 310 agentes da Polícia Federal, 38 da Corregedoria e Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar e cerca de 300 PMs participam da ação.

As operações foram deflagradas a partir de sete denúncias que envolvem os 32 PMs lotados no 28° BPM (Volta Redonda), 57 traficantes daquele município (Operação Síderos) e 13 traficantes de Itatiaia e Resende (Operação Confinados). As investigações revelaram que os traficantes agiam com a conivência dos policiais, que, em contrapartida, recebiam dinheiro pela facilitação. Além da venda de drogas, o conluio também teria servido para indicação de voto em um político de interesse de traficantes e homicidas.