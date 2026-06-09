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Brasil

Operação prende suspeitos de ser infiltrados do PCC na polícia e Justiça de São Paulo

Três homens foram presos nesta terça-feira no interior do estado, incluindo um chefe de investigadores da Polícia Civil em Campinas

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 09h35 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h26
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Operação prende suspeitos de ser infiltrados do PCC na polícia e Justiça de São Paulo Priorize VEJA no Google

Três homens foram presos em São Paulo nesta terça-feira, 9, por suspeita de serem agentes infiltrados do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Polícia Civil e no Ministério Público (MP) do estado. Os alvos da operação são dois policiais, entre eles um chefe de investigadores, e um ex-estagiário do MP.

De acordo com o Ministério Público, os três suspeitos estariam envolvidos em um esquema de extorsão de dinheiro de investigados pelas autoridades e também em um plano para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP-SP.

A Operação Infiltrados ocorre nas cidades de Campinas e Cardoso, no interior paulista, e é conduzida pelo Ministério Público em conjunto com as Corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Penal. Além das três prisões, os agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão nas duas cidades, incluindo em um endereço ligado a um policial penal e no escritório de advocacia onde trabalha atualmente o ex-estagiário do MP detido hoje.

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O chefe de investigadores preso pela operação comandava a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas — o inquérito aponta que ele estaria envolvido tanto no plano para matar o promotor quanto em um esquema de lavagem de dinheiro para dois traficantes do PCC. Já o ex-estagiário do MP e um ex-policial civil, também presos hoje, são suspeitos de usar informações privilegiadas da Justiça e da Polícia para identificar criminosos de alto poder aquisitivo e chantageá-los com cobranças em troca de proteção no curso de investigações.

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A ação deflagrada nesta terça-feira é um desdobramento das Operações Pronta Resposta e Off White, conduzidas pelo MP em agosto e outubro do ano passado, que revelaram o plano de assassinato contra o promotor de Justiça. No desenrolar das investigações, foram descobertos também os esquemas de extorsão e lavagem de dinheiro, tendo envolvimento de Sérgio Luiz de Freitas, o “Mijão”, um dos principais chefes do PCC, atualmente foragido.

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