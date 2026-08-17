Operação prende membros do Comando Vermelho envolvidos em casos de tortura no Rio
São cumpridos 10 mandados de prisão contra membros da facção identificados ao longo das investigações
A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira, 17, uma operação contra traficantes do Comando Vermelho (CV) envolvidos em episódios de tortura e ameaças na região do Quitungo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. São cumpridos 10 mandados de prisão contra membros da facção identificados ao longo das investigações. Até o momento, dois foram presos e um menor de idade foi apreendido.
O principal alvo é Carlos da Costa Neves, o Gardenal, apontado como um dos chefes do CV no Complexo da Penha, na Zona Norte. A ação é conduzida por policiais da 38ª DP (Brás de Pina), com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).
Os criminosos submetiam moradores e trabalhadores, especialmente motoboys, a “situações de extremo risco”, de acordo com a corporação. As vítimas eram abordadas e acusadas de terem ligação com facções criminosas rivais. Os traficantes, então, usavam de tortura e violência para tentar conseguir informações ou confirmar as suspeitas.