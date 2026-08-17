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Brasil

Operação prende membros do Comando Vermelho envolvidos em casos de tortura no Rio

São cumpridos 10 mandados de prisão contra membros da facção identificados ao longo das investigações

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 09h36 | Atualizado em 17 ago 2026, 09h37
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Polícia Civil  (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Operação prende membros do Comando Vermelho envolvidos em casos de tortura no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira, 17, uma operação contra traficantes do Comando Vermelho (CV) envolvidos em episódios de tortura e ameaças na região do Quitungo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. São cumpridos 10 mandados de prisão contra membros da facção identificados ao longo das investigações. Até o momento, dois foram presos e um menor de idade foi apreendido.

O principal alvo é Carlos da Costa Neves, o Gardenal, apontado como um dos chefes do CV no Complexo da Penha, na Zona Norte. A ação é conduzida por policiais da 38ª DP (Brás de Pina), com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Os criminosos submetiam moradores e trabalhadores, especialmente motoboys, a “situações de extremo risco”, de acordo com a corporação. As vítimas eram abordadas e acusadas de terem ligação com facções criminosas rivais. Os traficantes, então, usavam de tortura e violência para tentar conseguir informações ou confirmar as suspeitas.

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