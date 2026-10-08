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Brasil

Operação policial investiga quadrilha que fraudava taxímetros para enganar passageiros no Rio

Aparelho clandestino somava 20% a mais na corrida cada vez que era acionado por motoristas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h38
Suspeitas fugiram em um táxi.
Taxi no Rio: desconfiança que sempre existiu se confirma com operação policial (Reprodução/.)
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Operação policial investiga quadrilha que fraudava taxímetros para enganar passageiros no Rio Priorize VEJA no Google

Uma velha desconfiança de diversos passageiros que desembarcavam no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, se confirmou na manhã desta quinta-feira, com uma operação da Polícia Civil: motoristas de praça adulteravam o taxímetro para cobrar mais caro pela corrida.

Diversas equipes cumprem mandados de busca e apreensão no aeroporto e em outras localidades da capital. A denúncia surgiu de um passageiro que notou um salto repentino no valor exibido no taxímetro, que cobrou 50% a mais pelo serviço de transporte durante a corrida.

A investigação localizou o veículo e a perícia encontrou um aparelho eletrônico capaz de interferir na leitura do taxímetro, provocando aumentos na tarifa. Por meio de um botão, o motorista conseguia acionar o mecanismo discretamente, que adicionava 20% a mais no valor da corrida cada vez que era apertado.

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Informações da polícia dão conta de que a instalação do dispositivo era vinculada a uma empresa de frota, que alugava táxis para motoristas autônomos. Os investigadores estimam que até 200 veículos podem estar rodando com o esquema fraudulento.

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Outra linha do inquérito trata dos aliciadores de passageiros que operam no saguão do aeroporto, encaminhando passageiros para táxis que não têm licença para entrar na fila oficial do Galeão. Os chamados “jóqueis” estariam ligados à liderança do tráfico na Favela do Barbante, localizada nas cercanias do aeroporto.

Eles recebiam uma comissão para cada turista desavisado que desembarcava em busca de traslado. Corridas de até 900 reais para o bairro de Copacabana chegaram a ser realizadas.

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O mesmo grupo é suspeito de pressionar os taxistas autorizados a atuarem em conjunto com a quadrilha de fraudadores para serem incorporados ao serviço oficial. Até o momento, porém, não há registros nesse sentido.

Entre os alvos da operação, estão a oficina onde os dispositivos eram instalados, a companhia de frota, bem como sua sede operacional, e uma outra empresa ligada ao esquema.

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