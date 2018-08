Operação no RJ mira quadrilha do jogo do bicho com 300 pontos de aposta

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre, na manhã desta segunda (13), 23 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão na ação batizada de Operação Saigon, contra acusados de participar de uma máfia envolvida em jogo do bicho em São Gonçalo, cidade da região metropolitana de capital fluminense.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, a quadrilha mantinha cerca de 300 pontos de aposta ilegal e movimentava em torno de 10 milhões de reais por mês com o esquema. A operação tem a participação da corregedoria interna da Polícia Civil, o que indica a participação de policiais nos crimes investigados.

A ação é realizada pela polícia em parceria com o Ministério Público estadual e com a subsecretaria de inteligência do estado. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de São Gonçalo. O cumprimento das decisões está sendo realizado por um efetivo de 35 delegados e 210 policiais.