Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Operação no Rio mira esquema que abastece facções com munições através de CACs falsos

Estima-se que grupo criminoso tenha conseguido obter carregadores e mais de 10 mil projéteis de fuzil (de calibre 5,56 mm) e de pistola (de 9 mm)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 08h36 | Atualizado em 26 jun 2026, 09h51
Rio das Pedras, favela controlada pela milícia carioca: criminosos crescem em territórios, dinheiro e influência política
Rio das Pedras, favela controlada pela milícia carioca: criminosos disputam exploração do território (Brenno Carvalho/Agência O Globo/.)
Continua após publicidade
Operação no Rio mira esquema que abastece facções com munições através de CACs falsos Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira, 26, uma operação contra um esquema de fornecimento de munição para facções. São cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os dois alvos foram presos e outras três pessoas foram detidas ao longo da ação. Também foram apreendidos dois fuzis, pistolas, munições e eletrônicos.

A organização criminosa, segundo as investigações, documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para efetuar a compra em uma empresa em Santa Catarina. Estima-se que o grupo tenha obtido carregadores e mais de 10 mil projéteis de fuzil (de calibre 5,56 mm) e de pistola (de 9 mm). A ação desta quarta tem como objetivo desmantelar identificar membros da quadrilha e desmantelar o esquema.

Rio das Pedras tem vivido dias de tensão por confrontos entre Comando Vermelho (CV) e milicianos. A comunidade também foi um dos palcos de uma operação contra dois operadores da narcomilícia da região. Luick Ferreira Cabral Pequeno e Rodrigo Marques Carbone são apontados como “puxadores de guerra”, com funções que envolvem liderança de confrontos e invasões territoriais contra grupos rivais.

Para além das ofensivas armadas, investigações apontam que Pequeno e Carbone cobravam taxas extorsivas de moradores e comerciantes. O primeiro foi preso em abril na comunidade Santo Cristo, no bairro Fonseca, em Niterói, com uma arma de fogo e uma granada. Na ocasião, realizava uma ofensiva contra rivais, ao lado de comparsas da Vila do João, no Complexo da Maré, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Siga
Continua após a publicidade

Já Carbone foi detido nesta quarta em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, onde estava escondido. Ele foi identificado como “um dos principais integrantes do braço armado da narcomilícia, com atuação direta na mobilização de criminosos para confrontos e disputas por território em áreas de interesse do grupo”.

Desde semana passada, milicianos e membros da facção trocam tiros e lançam granadas e drones contra grupos rivais. Os embates tiveram início após o braço do CV em Muzema atacar áreas controladas pela milícia na região. Na comunidade, a polícia também encontrou a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino.

Continua após a publicidade

Os corpos eram jogados em um poço com cerca de 20 metros de profundidade, situado em uma área de mata na Estrada dos Sertões. No local, agentes encontraram dois corpos em estado avançado de decomposição e outros restos mortais, incluindo um crânio. Um dia antes, a corporação já havia encontrado outro poço usado pela milícia como ponto de desova.

 

Publicidade
TAGS:
Armas
operação
Polícia
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).