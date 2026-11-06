🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Operação no Rio mira esquema de venda de carros roubados nas redes sociais; 7 são presos

São cumpridos oito mandados de prisão preventiva na comunidade Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 09h15
/
Polícia Civil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Operação no Rio mira esquema de venda de carros roubados nas redes sociais; 7 são presos Priorize VEJA no Google

As polícias Civil e Militar realizaram nesta sexta-feira, 6, a segunda fase da Operação Sinal Oculto, que mira uma organização criminosa envolvida em roubos, adulteração e venda de veículos roubados. São cumpridos oito mandados de prisão preventiva na comunidade Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 360 agentes foram mobilizados para a ação, que também conta com o apoio de dois blindados. Até a última atualização desta reportagem, sete pessoas haviam sido presas.

As investigações tiveram início após serem identificados anúncios de carros de alto valor por preços muito abaixo do mercado nas redes sociais. As apurações revelaram a existência de uma “estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas, suporte financeiro e possíveis conexões com o tráfico de armas de uso restrito”, informou a Polícia Civil em nota.

Segundo as apurações, o grupo usava dados de veículos regularizados para mascarar a origem ilícita dos carros. Mais tarde, eram anunciados com aparência de legalidade nas redes. Os envolvidos também recebiam encomendas de modelos específicos, o que sugere “uma ligação direta entre a demanda do mercado clandestino e a prática de roubos de automóveis na região”, de acordo com a corporação.

+ Operação em quatro estados e no DF mira esquema de fraudes e invasões bancárias

Siga
Continua após a publicidade

“A ação conjunta das polícias Civil e Militar busca desarticular a estrutura criminosa, responsabilizar seus integrantes e aprofundar as investigações sobre as conexões entre roubos de veículos, adulteração de identificadores, comercialização clandestina pela internet e tráfico de armas. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos”, acrescentou.

A primeira fase da operação foi realizada em agosto, quando policiais civis cumpriram 37 mandados de busca e apreensão e prenderam um homem apontado como um dos principais membros do conluio. A análise de eletrônicos e registros de comunicação apontou indícios de envolvimento de integrantes do grupo com o comércio clandestino de armas. Ao todo, os investigadores analisaram 19.777 mensagens e 2.324 áudios, que incluíam negociações de fuzis AK-47, armamentos de calibre .50 e pistolas de uso restrito.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Carros
operação
Polícia
Polícia Militar
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).