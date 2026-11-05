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Operação no DF mira rede de bets ilegais que movimentou 1 bilhão de reais

Investigação identificou dezenas de empresas de fachada usadas para receber pagamentos de plataformas de apostas sem autorização

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h11
Bets em alta: o número de empresas de jogos de azar deve crescer muito neste ano
Bets em alta (iStock/Getty Images)
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira, 5, a Operação Azzardo para investigar uma rede suspeita de explorar plataformas de apostas ilegais e lavar dinheiro. As apurações identificaram movimentações financeiras de aproximadamente 1 bilhão de reais — desse valor, 739 milhões de reais foram movimentados ilegalmente — e o uso de dezenas de empresas de fachada para receber pagamentos feitos por apostadores. A Justiça determinou o bloqueio de contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite de 3,483 bilhões de reais.

A investigação começou há cinco meses, depois que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda comunicou à polícia a existência de plataformas de apostas de quota fixa que operavam sem autorização federal. Em simulações realizadas pela secretaria, os pagamentos via Pix feitos nos sites investigados eram direcionados a empresas cujas atividades declaradas não tinham relação com jogos de azar.

Entre elas estavam uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô, ambas com endereço em Sobradinho, no Distrito Federal. As diligências também identificaram empresas abertas entre fevereiro e julho de 2026, com capitais sociais idênticos e endereços concentrados em Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia. Em alguns casos, os endereços informados correspondiam a imóveis vazios ou estabelecimentos comerciais sem relação aparente com as atividades declaradas. Em um único lote de Ceilândia, dez empresas indicavam o mesmo número de telefone.

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Segundo a Polícia Civil, essas companhias eram utilizadas para receber pagamentos, concentrar os valores e redistribuí-los entre pessoas físicas, empresas e instituições de pagamento. Parte dos recursos também teria sido convertida em criptoativos.

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Fintech entrou na investigação

A apuração alcançou uma fintech sediada em São Paulo, autorizada pelo Banco Central a funcionar como sociedade de crédito direto. De acordo com a polícia, as simulações feitas pela Secretaria de Prêmios e Apostas identificaram que cobranças por Pix realizadas nos sites investigados levavam a diversas contas de empresas de fachada mantidas nessa instituição. A fintech também mantinha contas de outras empresas suspeitas, com sucessivas trocas de procuradores.

Informações financeiras da instituição e de empresas do mesmo grupo indicaram movimentações de aproximadamente 1 bilhão de reais, incluindo repasses a uma empresa investigada e pagamentos relacionados a casas de apostas sem autorização. Em 30 de julho de 2026, o Banco Central divulgou a intenção de cancelar a autorização de funcionamento da fintech.

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A instituição financeira, duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes estão entre os alvos das medidas de busca e bloqueio desta quinta-feira. A Polícia Civil ressaltou que, no caso da fintech, a restrição judicial alcança apenas os recursos próprios da sociedade. As contas de clientes que não são investigados foram preservadas.

A investigação também envolve três empresas que obtiveram autorizações para operar loterias nos estados da Paraíba e do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, as permissões eram restritas a determinados territórios, marcas e sites, e não abrangiam as plataformas investigadas. A corporação afirma que as empresas foram incluídas na apuração por vínculos societários e movimentações financeiras consideradas suspeitas.

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Bloqueio bilionário

A decisão do Juízo das Garantias de Sobradinho determinou o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, até o limite global de 3,483 bilhões de reais. Também foi determinada a indisponibilidade de bens mantidos em instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A medida prevê ainda a suspensão das inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos registros nas juntas comerciais de 100 empresas e empresários individuais. Os investigados também ficam proibidos de abrir novas contas bancárias por 90 dias. A Justiça autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.

A operação mobilizou cerca de 200 policiais civis do Distrito Federal e de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Em São Paulo, as equipes atuam em endereços na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros e no polo empresarial da Vila Olímpia. Em Goiás, há diligências em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.

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Os policiais buscam documentos, celulares, computadores e materiais relacionados a criptoativos para identificar os responsáveis pelas plataformas, rastrear o dinheiro e apurar possíveis prejuízos aos apostadores.

Os investigados poderão responder por exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, as penas previstas para esses crimes, somadas em abstrato, podem variar de 11 anos e seis meses a 31 anos de prisão, chegando a 33 anos caso a falsidade ideológica envolva documento público.

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