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Brasil

Operação ‘Mounjaro’ mira venda clandestina de canetas emagrecedoras em academias no Rio

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande

Por Luiza Zubelli 9 jun 2026, 16h34 | Atualizado em 9 jun 2026, 16h41
Homem de costas, vestindo camiseta preta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, revira um guarda-roupa com roupas coloridas penduradas. Ao fundo, um ventilador preto sobre uma cômoda branca e uma porta com cortina azul e branca
Policiais cumprem mandados de busca e apreensão na quarta fase da "Operação Mounjaro"  (PCERJ/Divulgação)
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Operação ‘Mounjaro’ mira venda clandestina de canetas emagrecedoras em academias no Rio Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira, 9, a quarta fase da “Operação Mounjaro”, que visa desmanchar grupos envolvidos na venda clandestina de canetas emagrecedoras no Rio. Desta vez, a ação policial mirou uma ramificação da cadeia criminosa que vendia os medicamentos em academias nas Zonas Oeste e Sul da capital fluminense. Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, além da cidade de São Paulo.

O caso começou a ser investigado após monitoramento das redes sociais de um homem apontado como um dos responsáveis pelo fornecimento ilegal das canetas emagrecedoras nas academias. Segundo a polícia, a procedência dos remédios comercializados era desconhecida e os medicamentos não passavam por controle sanitário adequado.

Outras fases

Na terceira etapa da operação, em maio deste ano, uma mulher foi presa em flagrante no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Ela foi localizada em um apartamento na região, onde armazenava os medicamentos emagrecedores que comercializava clandestinamente.

Durante a segunda fase, em abril, os policiais prenderam um casal que vendia canetas emagrecedoras e produtos terapêuticos de origem desconhecida em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da capital fluminense. Na ocasião, eles tentaram se desfazer dos materiais jogando uma caixa pelo telhado do local onde foram presos.

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A primeira etapa da operação ocorreu em junho de 2025, quando os policiais começaram a investigar a organização criminosa suspeita de importar medicamentos de perda de peso ilegalmente, sem qualquer autorização da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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