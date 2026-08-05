Operação mira núcleo do CV voltado para roubo de veículos no Rio; entenda o esquema

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 5, uma operação contra membros do Comando Vermelho (CV) que atuam na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que o núcleo da facção passou a roubar veículos para financiar atividades ilícitas. São cumpridos dezenas de mandados de prisão. Até o momento, três pessoas foram detidas.

A ação é conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), com apoio de equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), Especializada (DGPE), da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O aumento nos índices de roubo de veículos na região chamou atenção da DRFA-CAP, uma vez que esse tipo de crime tem apresentado uma reduzido de forma consolidada na capital fluminense. Segundo os agentes, o avanço dos delitos na região do Fallet-Fogueteiro, Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca “evidencia a relação entre a expansão territorial da organização criminosa”.

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As diligências revelaram que a facção havia diversificado as fontes de renda e estruturado um esquema voltado ao roubo de automóveis, que eram desmanchados clandestinamente para o comércio ilegal de peças. Alguns dos carros eram usados em outros crimes.

“De acordo com as apurações, essa estratégia fazia parte de um modelo mais amplo de expansão territorial. A facção não se limitava ao controle armado das comunidades onde já atuava, mas buscava ampliar sua influência sobre áreas vizinhas por meio da exploração de diferentes mercados ilícitos, da intimidação de moradores e da ocupação de corredores urbanos estratégicos”, disse a Polícia Civil em nota.

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A mobilização desta quarta-feira integra a Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Estado voltada a impedir o avanço do Comando Vermelho. Mais de 370 criminosos foram capturados e outros 137 foram mortos em confronto. Cerca de 480 armas — entre elas 190 fuzis — e mais de 51 mil munições foram apreendidas.