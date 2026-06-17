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Brasil

Operação mira grupo que vende suplementos falsos em sites de e-commerce

Segundo o MP do Rio, criminosos fabricavam os produtos, anunciados a preços abaixo de mercado

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 12h43 | Atualizado em 17 jun 2026, 19h37
Suplementos alimentares - Whey Protein
Whey Protein: marcas famosas do suplemento eram usadas por criminosos para vender produtos falsos  (iStock/Getty Images)
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Operação mira grupo que vende suplementos falsos em sites de e-commerce Priorize VEJA no Google

Um grupo criminoso acusado de fabricar e vender suplementos falsificados é alvo de buscas e apreensão nesta quarta-feira, 17, dentro de uma operação do Ministério Público do Rio. Equipes estão nas ruas para cumprir mandados contra 14 integrantes da organização, que anuncia produtos de marcas famosas usando fotos dos originais e com preços abaixo do mercado em grandes plataformas na internet. Ao final, para o consumidor, eram enviados suplementes adulterados.

Eles usam sites populares de e-commerce como Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas. A lista de marcas com credibilidade que os criminosos adulteravam inclui Vitafor, Dux, Sundown, entre outras. Além de lesar milhares de consumidores, expostos a riscos à saúde, os bandidos vinham causando prejuízos à reputação das plataformas.

As empresas deram apoio às investigações, lideradas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ. Os denunciados responderão na Justiça pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de produtos.

Nesta quarta, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência cumprem mandados em endereços no Recreio dos Bandeirantes; em Duque de Caxias; em Mangaratiba; em São Pedro da Aldeia e em Cabo Frio.

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Laboratório de produtos falsos

Na primeira fase da investigação, a Polícia Civil localizou um laboratório clandestino para a fabricação dos produtos falsificados e um galpão contendo grande quantidade de itens farmacêuticos, centenas de encomendas prontas para envio e milhares de rótulos, evidenciando a escala industrial da operação criminosa.

A pedido do Ministério Público, a Justiça também determinou a suspensão provisória das atividades das empresas ligadas aos denunciados: Intex Comércio de Cosméticos e Suplementos, Intercaps, Power Ftns, GSM Cosméticos, Matrix Suplementos e PH Suplements.

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Em nota, a Americanas afirma que trabalha apenas com lojas parceiras consolidadas e confiáveis em seu marketplace. A empresa diz ainda que, de acordo com nova estratégia para o e-commerce, reduziu a exposição de produtos de terceiros, incluindo a categoria de suplementos. “Quando identificada qualquer desconformidade, a Americanas adota todas providências necessárias previstas na política de uso da plataforma, que vão desde a retirada do item até o descredenciamento do vendedor”, informa.

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