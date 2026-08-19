Operação mira grupo que ameaçava provedoras de internet no RJ e MG

Agentes da Polícia Civil cumpriram nesta quarta-feira, 19, mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de controlar serviços de internet no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As diligências foram conduzidas em Santo Antônio de Pádua (RJ) em Pirapetinga (MG).

A ação foi deflagrada por agentes da 136ª DP (Santo Antônio de Pádua) com o apoio da Polícia Penal do Rio e da Polícia Civil de Minas. As investigações tiveram início após denúncias de ameaças e cobranças impostas a provedoras de internet na região próxima à divisa entre os dois estados.

Segundo as apurações, o grupo submetia empresários ao seu controle por meio de ameaças com o objetivo de assumir o controle dos serviços de telecomunicações na região.

O envolvimento de facções ou milícias não foi confirmado, mas a exploração de serviços de internet é um meio de extorsão amplamente utilizado por essas organizações criminosas. Um levantamento de 2025 da Secretaria de Segurança do Rio com a Anatel apontou que 80% dos provedores de internet situados em favelas da capital estavam sob influência ou domínio do crime organizado.

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A Polícia Civil informou que os celulares apreendidos na ação desta quarta passarão por perícia para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.