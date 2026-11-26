A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo desencadearam na manhã desta quinta-feira, 26, uma operação que tem como alvo o Grupo Fictor, um conglomerado empresarial que em novembro do ano passado tentou comprar o Banco Master, quando a instituição de Daniel Vorcaro já enfrentava a séria crise que a levou a ser liquidada pelo Banco Central.

O foco da investigação é a atuação do Grupo Fictor para captar mais de 4 bilhões de reais de investidores por meio de promessas de rendimentos fixos sem respaldo financeiro. Batizada de Dinheiro Fictício, a operação é conduzida pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perícia e Pesquisa (GAEPP) do Ministério Público, e cumpre doze mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após vítimas relatarem prejuízos financeiros relacionados às atividades da empresa. O volume bilionário de recursos teria sido captado entre 2024 e 2025, principalmente de pessoas físicas, por meio de sociedades em conta de participação. Ainda de acordo com os responsáveis pela operação, os aportes eram realizados sob a promessa de rendimentos fixos, mas sem lastro econômico que sustentasse os pagamentos.

Em novembro de 2025, o Grupo Fictor ficou nacionalmente conhecido ao se apresentar como interessado na aquisição do Banco Master. Posteriormente, no entanto, entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara de Falências da Capital, com mais de 13.000 credores e passivo superior a 4,2 bilhões de reais.

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As investigações descobriram indícios de crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A apuração também identificou possíveis pontos de contato com estruturas apuradas em outras operações policiais.

Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores e o bloqueio de contas bancárias de 233 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. A medida pode alcançar aproximadamente 4,3 bilhões de reais, valor correspondente ao passivo apurado no processo de recuperação judicial.

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