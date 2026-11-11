🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Operação mira golpes na compra de carros de luxo; entenda o esquema

Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 11 milhões em bens; polícia de São Paulo cumpre mandados em Minas e no DF

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 15h09
Dois policiais civis, um com boné vermelho e outro com camiseta preta Polícia Civil São Paulo, prendem um homem algemado, que veste camisa polo listrada, ao lado de um carro prata com a porta aberta, em rua residencial
Preso na Operação Estorno: ação contra golpistas especializados na compra e revenda de automóveis de luxo (Polícia Civil de SP/Divulgação)
Continua após publicidade
Operação mira golpes na compra de carros de luxo; entenda o esquema Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil de São Paulo comanda nesta quarta-feira, 11, uma operação contra uma rede de golpistas especializados na compra de carros e motos de luxo com cartões de terceiros. Equipes cumprem mandados de prisões e de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal. Pelo menos um suspeito foi preso, e a Justiça decretou bloqueio de mais de R$ 11 milhões em bens dos envolvidos.

A Operação Esatorno é realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas. No total, são três mandados de prisão e outros sete mandados de busca e apreensão. Os golpes contra empresas que vendem veículos de luxo, prinicipalmente da marca BMW, entraram no radar da polícia em 2025.

Compras à distância

De acordo com a investigação, os estelionatários encontraram uma maneira rápida e eficiente para cometer as fraudes. Eles realizavam compras à distância usando links de pagamento e cartões de crédito de terceiros. Os valores, no entanto, acabavam sendo estornados após a entrega dos carros e das motos. A justificativa era sempre a mesma: os verdadeiros titulares dos cartões não reconheciam as transações.

Revenda dos veículos

Depois dessa etapa do golpe, os veículos eram revendidos rapidamente. Em uma única concessionária da Zona Oeste de São Paulo, os criminosos compraram um sedã BMW 320 Sport GPS; um sedã esportivo BMW 320 M Sport; um crossover BMW X1 S20SUV; e as motocicletas BMW R 1300 GS Option (duas unidades); BMW R 1300 GS Triple Black; BMW F 900 GS Adventure; e BMW G 310 GS. O prejuízo só neste caso foi de mais de R$ 1,6 milhão.

Siga

As investigações levantaram ainda a estrutura operacional da quadrilha, que conta com um núcleo composto por três pessoas, alvos dos mandados de prisões. Outras quatro são investigadas por formarem uma organização criminosa. A intenção da polícia é tornar frequentes as ações contra esse grupo para estrangulá-lo em suas frentes operacional, digital e financeira.

Publicidade
TAGS:
Carros
Fraude
Golpes Digitais
Luxo
Motos
operação
quadrilha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).