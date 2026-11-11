Operação mira golpes na compra de carros de luxo; entenda o esquema

A Polícia Civil de São Paulo comanda nesta quarta-feira, 11, uma operação contra uma rede de golpistas especializados na compra de carros e motos de luxo com cartões de terceiros. Equipes cumprem mandados de prisões e de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal. Pelo menos um suspeito foi preso, e a Justiça decretou bloqueio de mais de R$ 11 milhões em bens dos envolvidos.

A Operação Esatorno é realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas. No total, são três mandados de prisão e outros sete mandados de busca e apreensão. Os golpes contra empresas que vendem veículos de luxo, prinicipalmente da marca BMW, entraram no radar da polícia em 2025.

Compras à distância

De acordo com a investigação, os estelionatários encontraram uma maneira rápida e eficiente para cometer as fraudes. Eles realizavam compras à distância usando links de pagamento e cartões de crédito de terceiros. Os valores, no entanto, acabavam sendo estornados após a entrega dos carros e das motos. A justificativa era sempre a mesma: os verdadeiros titulares dos cartões não reconheciam as transações.

Revenda dos veículos

Depois dessa etapa do golpe, os veículos eram revendidos rapidamente. Em uma única concessionária da Zona Oeste de São Paulo, os criminosos compraram um sedã BMW 320 Sport GPS; um sedã esportivo BMW 320 M Sport; um crossover BMW X1 S20SUV; e as motocicletas BMW R 1300 GS Option (duas unidades); BMW R 1300 GS Triple Black; BMW F 900 GS Adventure; e BMW G 310 GS. O prejuízo só neste caso foi de mais de R$ 1,6 milhão.

As investigações levantaram ainda a estrutura operacional da quadrilha, que conta com um núcleo composto por três pessoas, alvos dos mandados de prisões. Outras quatro são investigadas por formarem uma organização criminosa. A intenção da polícia é tornar frequentes as ações contra esse grupo para estrangulá-lo em suas frentes operacional, digital e financeira.