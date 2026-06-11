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Brasil

Operação mira facção da Bahia ligada ao CV que atua em ‘modalidade de home office’ no Rio

Criminosos passaram a usar comunidades de Jacarepaguá, especialmente Rio das Pedras e regiões próximas à Gardênia Azul, como refúgio estratégico

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h46 | Atualizado em 11 jun 2026, 14h08
À MARGEM DA LEI - Rio das Pedras em expansão: população vive à sombra do medo
Rio das Pedras em expansão: população vive à sombra do medo (Fábio Rossi/Ag. O Globo/.)
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Operação mira facção da Bahia ligada ao CV que atua em ‘modalidade de home office’ no Rio Priorize VEJA no Google

Policiais civis da 32ª DP (Taquara) realizam nesta quinta-feira, 11, a segunda fase da Operação Maré Vermelha, contra membros de uma organização criminosa bahiana ligada ao Comando Vermelho (CV). As diligências apontam que a quadrilha tem envolvimento com tráfico de drogas e armas, além de outras atividades ilícitas. A ação ocorre em conjunto com Polícia Civil da Bahia. São cumpridos mandados de busca e apreensão na capital fluminense.

Os criminosos passaram a usar comunidades de Jacarepaguá, especialmente Rio das Pedras e regiões próximas à Gardênia Azul, como refúgio estratégico para driblar as forças de segurança. Dessa maneira, segundo a Polícia Civil do Rio, eles conseguiam “continuar coordenando atividades criminosas na modalidade de home office”.

“O grupo era liderado por um criminoso apontado como uma das principais lideranças da facção no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Mesmo longe da Bahia, os alvos seguiam atuando em esquemas ligados ao tráfico de armas, tráfico de drogas e movimentação financeira da facção”, acrescentou a corporação em nota.

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Em abril, uma outra operação contra chefes do CV da Bahia deixou turistas ilhados no topo do Morro Dois Irmãos e a Avenida Niemeyer interditada. A ação no Vidigal, comunidade na Zona Sul, teve como principal alvo o traficante Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, que conseguiu escapar. Ele está foragido desde 2024, quando conseguiu escapar da prisão com outros 15 detentos e fugiu para a comunidade da Rocinha, também na Zona Sul, onde ficou sob proteção da facção.

Dadá, segundo as diligências, alugou uma casa no Vidigal para uma festa com familiares e amigos durante o feriadão. Ele vinha sendo monitorado pelo Ministério Público da Bahia, que identificou a ida à comunidade vizinha à Rocinha e notificou a Polícia do Rio. As investigações apontaram que Dadá é chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), com atuação nas regiões de região de Caraíva e Trancoso. Ele conseguiu fugir durante a ação desta segunda através de uma passagem secreta.

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