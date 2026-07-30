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Brasil

Operação mira esquema interestadual de venda de celulares roubados; quatro são presos

Buscas são realizadas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia

Por Gustavo Villela 30 jul 2026, 16h29
Fachada de um escritório moderno com paredes brancas e piso cinza. A entrada tem portas de vidro e acima delas, em letras marrons, lê-se DRCPIM. No interior, divisórias escuras e mesas de trabalho são visíveis. À direita, um corredor vazio com extintores de incêndio vermelhos na parede. O teto exibe estrutura metálica e luminárias pendentes
Sede da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), situada na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro (Reprodução/Reprodução)
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A Polícia Civil cumpre nesta quinta-feira, 30, mandados de busca e apreensão para desarticular uma rota interestadual de comercialização de celulares roubados. A corporação informou a VEJA que, até o momento, quatro criminosos foram capturados durante as diligências, que ocorrem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia.

Um dos detidos foi encontrado em Feira de Santana, na Bahia. Com ele, foram apreendidos celulares e dinheiro em espécie. Os outros presos foram localizados em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de janeiro.

A ação teve como base investigações realizadas pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que tiveram início após a interceptação de quatro encomendas que continham 50 celulares. Todos os aparelhos tinham restrições por roubo, furto ou bloqueio junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Como funcionava o esquema

A apuração da DRCPIM descobriu um esquema de envio de dispositivos móveis roubados no Rio de Janeiro para outros estados, onde os dispositivos eram vendidos em lojas de eletrônicos e outros estabelecimentos para conferir aparência de legalidade. Os criminosos usavam nomes e documentos falsos para enviar os aparelhos em agências de serviços postais sem serem identificados.

Um dos principais financiadores do esquema tem uma extensa ficha criminal, incluindo antecedentes por tráfico de drogas e receptação, informou a Polícia Civil. Outro envolvido, por sua vez, opera na Bahia como receptor final dos aparelhos celulares e possui registros de ocorrência pelo recebimento de transferências enviadas via Pix por vítimas extorquidas logo após o roubo de seus aparelhos.

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A ação desta quinta faz parte da Operação Rastreio, que visa combater a cadeia criminosa envolvida na subtração e receptação de celulares. Cerca 13,5 mil dispositivos roubados foram apreendidos, dos quais 6 mil já foram devolvidos aos proprietários. O esforço policial também prendeu 930 pessoas por roubo, furto e receptação.

No momento de publicação desta reportagem, as diligências ainda estavam em andamento.

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