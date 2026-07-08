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Operação mira envolvidos em golpes contra idoso que causaram prejuízo de R$ 340 mil

Mandados são cumpridos nos municípios do Rio de Janeiro, Paracambi, Magé, São João de Meriti e Piraí

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h11
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 (Steve Buissinne/Pixabay)
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Operação mira envolvidos em golpes contra idoso que causaram prejuízo de R$ 340 mil Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 8, a Operação Fruto do Trabalho para cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por envolvimento em um esquema de estelionato contra um idoso em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A  vítima foi alvo de dois golpes, com prejuízo total de R$ 340 mil. Os mandados são cumpridos nos municípios do Rio de Janeiro, Paracambi, Magé, São João de Meriti e Piraí.

As investigações tiveram início após a vítima perder cerca de R$ 290 mil em um golpe no ano passado. Na época, o idoso recebeu uma ligação de um golpista que se passou por um representante de uma instituição bancária. Ele foi convencido a fazer várias transferências bancárias para obter um empréstimo.

+ Polícia Civil faz operação contra quadrilha que aplicava golpes em servidores do TCE-RJ

Meses mais tarde, quando estava perto da 50ª DP para conseguir uma cópia do registro de ocorrência do crime, o idoso foi abordado por um suposto policial. O homem disse ter um contato no Banco Central e que poderia ajudar a obter o valor perdido, desde que fizesse um pagamento de R$ 50 mil. A vítima, então, sofreu um segundo golpe.

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Ao longo das diligências, os agentes rastrearam a conta para qual foi feito o depósito. O beneficiário, que já possui três anotações criminais, é um dos alvos da operação desta quarta. A ação tem como objetivo “reunir novas provas, identificar outros integrantes do grupo criminoso e aprofundar as investigações”, informou a Polícia Civil em nota.

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