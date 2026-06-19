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Brasil

Operação mira BRB e PicPay por fraude na folha de pagamento de servidores

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF, em São Paulo e em Curitiba

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 19 jun 2026, 13h50
Fachada do prédio do BRB
Fachada do prédio do BRB, em Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Operação mira BRB e PicPay por fraude na folha de pagamento de servidores Priorize VEJA no Google

O Ministério Público do Distrito Federal realiza nesta sexta-feira uma operação para investigar um suposto esquema de fraudes na folha de pagamento dos servidores.

Entre os alvos estão o BRB, a Secretaria de Economia do DF e a empresa PicPay.

A suspeita é de cobranças indevidas em mecanismo de antecipação do salário, que era gerido pela empresa por um meio de um convênio, que já tinha sido suspenso.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no DF, em São Paulo e em Curitiba.

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A operação foi batizada de Juro Zero e foi autorizada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF.

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Em nota, o PicPay negou que tenha realizado cobranças indevidas. “O valor antecipado era disponibilizado diretamente no cartão do cliente, mediante solicitação realizada no aplicativo, sem intermediários ou associações, e sem cobrança nessa modalidade”, afirmou a companhia.

A empresa afirmou que “seguirá colaborando plenamente com as autoridades competentes e está confiante de que quaisquer esclarecimentos necessários confirmarão a regularidade de sua atuação”.

Já a Secretaria de Economia declarou que “a investigação tem como objeto a conduta de agentes públicos e não a atuação institucional da pasta” e que foram apreendidos os equipamentos utilizados por alguns dos servidores.

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Confira o posicionamento do PicPay na íntegra:

“O PicPay reafirma seu compromisso com a estrita observância da legislação e da regulamentação aplicáveis aos setores financeiro e de meios de pagamento.

A companhia não reconhece qualquer irregularidade nas operações mencionadas e rejeita a alegação de cobrança indevida. Seus produtos e serviços são estruturados e ofertados em conformidade com as normas vigentes, submetidos a rigorosos mecanismos de controle e supervisão.

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O valor antecipado era disponibilizado diretamente no cartão do cliente, mediante solicitação realizada no aplicativo, sem intermediários ou associações, e sem cobrança nessa modalidade.

O PicPay mantém uma sólida estrutura de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, alinhada às melhores práticas de mercado e aos mais elevados padrões regulatórios.

A empresa seguirá colaborando plenamente com as autoridades competentes e está confiante de que quaisquer esclarecimentos necessários confirmarão a regularidade de sua atuação.”

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Confira o posicionamento da Secretaria de Economia íntegra:

“A Secretaria de Economia informa que, nesta sexta-feira (19), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram ação de busca e apreensão relacionada a equipamentos utilizados por alguns servidores da Pasta no âmbito de investigação que apura fatos relacionados a acordos para concessão de empréstimos consignados firmados em período anterior. A Secretaria esclarece que a investigação tem como objeto a conduta de agentes públicos e não a atuação institucional da Pasta.

A Secretaria está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação, garantindo pleno acesso às instalações e prestando todo o apoio necessário para o cumprimento das diligências e a coleta dos materiais solicitados.”

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