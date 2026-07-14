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Operação mira braço do Comando Vermelho na Cidade de Deus e Vila Sapê; cinco são presos

Ação tem objetivo de enfraquecer engrenagem da facção e reduzir índices de criminalidade na região, especialmente de roubos de veículos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 08h47
Dois policiais militares, um de costas e outro parcialmente visível, em uma rua escura com postes de luz e árvores. Ao fundo, uma viatura branca com a sigla DRE na lateral.
Operação da Polícia Civil na Cidade de Deus e Vila Sapê, na Região Sudoeste do Rio de Janeiro. 14/07/2026 (@Naescutarj/Twitter)
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Operação mira braço do Comando Vermelho na Cidade de Deus e Vila Sapê; cinco são presos Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira, 14, uma nova fase da Operação Contenção, que visa conter o avanço territorial do Comando Vermelho (CV). A ação mirou membros da facção nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, com objetivo de enfraquecer a engrenagem da organização criminosa e reduzir os índices de criminalidade, especialmente de roubos de veículos. Ao menos cinco pessoas foram presas e seis fuzis apreendidos. 

A ofensiva conta com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Também participam PMs do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

A operação ocorre após investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), que revelou a influência da facção sobre diversos crimes patrimoniais na região. Os criminosos também mantém uma estrutura organizada e bélica voltada ao tráfico de drogas, ao controle territorial e à proteção de seus integrantes. Homens armados são, inclusive, responsáveis por controlar pontos de acesso às comunidades e vigiar pontos de venda de entorpecentes.

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“As diligências também demonstraram que o avanço territorial da facção tem reflexos diretos em diversos delitos patrimoniais, especialmente nos roubos e na receptação de veículos. Os automóveis subtraídos eram utilizados em outras ações criminosas ou incorporados à logística da organização, fortalecendo financeiramente o grupo e ampliando sua capacidade operacional”, informou a corporação em nota.

Além disso, os agentes descobriram a divisão de funções entre os traficantes, incluindo atividades como comércio de drogas, vigilância armada, comunicação por rádio, segurança de lideranças e monitoramento dos acessos. A DRFA-CAP também encontrou publicações em redes sociais nas quais membros do CV exibiam armas de fogo, drogas, rádios comunicadores e símbolos ligados à facção.

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A Operação Contenção é uma ofensiva do governo do estado para conter e reprimir o avanço territorial do Comando Vermelho a partir do desmantelamento de estruturas financeira, logística e operacional da organização.  Até o momento, já resultou em mais de 370 presos e 137 criminosos mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.

 

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