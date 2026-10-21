Operação Gabarito: o que levou PF a investigar fraude em concurso público da UFRJ

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira, 21, a Operação Gabarito, que visa investigar possíveis fraudes no concurso público para cargos de Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O processo seletivo foi realizado em março.

Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão na cidade, em endereços nos bairros de Realengo, Bangu e Taquara, na Zona Oeste do Rio. As apurações tiveram início após a empresa organizadora do concurso receber uma notícia-crime, que alegava um padrão de respostas suspeitos nas provas de vários candidatos.

A repetição, segundo a PF, “indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes”. Caso comprovada a fraude, os envolvidos poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das diligências.