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Brasil

Operação Gabarito: o que levou PF a investigar fraude em concurso público da UFRJ

Agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio, em endereços nos bairros de Realengo, Bangu e Taquara

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 08h16
Campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (VEJA.com/VEJA/VEJA)
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A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira, 21, a Operação Gabarito, que visa investigar possíveis fraudes no concurso público para cargos de Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O processo seletivo foi realizado em março.

Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão na cidade, em endereços nos bairros de Realengo, Bangu e Taquara, na Zona Oeste do Rio. As apurações tiveram início após a empresa organizadora do concurso receber uma notícia-crime, que alegava um padrão de respostas suspeitos nas provas de vários candidatos.

A repetição, segundo a PF, “indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes”. Caso comprovada a fraude, os envolvidos poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das diligências.

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