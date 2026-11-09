Operação Falso Saber: polícia mira grupo que vende diplomas falsos

Policiais civis do Rio cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Goiás e Minas Gerais na manhã desta segunda-feira, 9, contra um grupo criminoso especializado na venda de diplomas falsos pela internet. Os investigados comercializam certificados de conclusão de graduações e também de ensino médio. Durante o operação Falso Saber, foram apreendidos celulares, computadores e documentos.

Em Goiás, o principal alvo dos mandados percebeu a chegada dos agentes e destruiu cinco celulares para dificultar o trabalho da perícia. Ele é um dos quatro investigados. Após as buscas, todos foram conduzidos para prestar depoimento.

O grupo anunciava a venda de diplomas em um site que direcionava compradores a um canal de atendimento em uma rede social. Uma reportagem de VEJA revelou, em 2023, um mercado ilegal no qual organizações criminosas operam de modo semelhante. Ao entrar em contato por WhatsApp, os falsificadores estabelecem preços e prometem a entrega de diplomas de cursos técnicos e, em alguns casos, de conclusão do ensino médio.

‘Cliente’ se areependeu e fez denúncia

As investigações que levaram à operação desta segunda começaram após denúncia de uma pessoa que se arrependeu de ter comprado um diploma ilegal. O denunciante mostrou capturas de tela da sua conversa com os criminosos e, por meio da análise dos documentos e das informações coletadas com a quebra de sigilo telefônico, policiais rastrearam quatro envolvidos.

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A Operação Falso Saber foi deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Segundo a corporação, os objetos apreendidos serão analisados, e a investigação continua para apurar os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa.