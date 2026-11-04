Operação em quatro estados e no DF mira esquema de fraudes e invasões bancárias

Agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), do Rio de Janeiro, participam nesta segunda-feira, 4, de uma operação da Polícia do Rio Grande do Sul contra uma organização criminosa especializada em fraudes por linhas telefônicas e invasão de sistemas bancários.

A Operação Chave Mestra é coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Especiais (DICESP), vinculada ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil gaúcha. Ao todo, são cumpridas 28 ordens judiciais no Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, além do Distrito Federal. Na capital fluminense, a operação tem como alvo dois investigados em endereços de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, onde são executados mandados de prisão e de busca e apreensão.

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As investigações revelaram que grupo usava técnicas fraudulentas para tomar o controle de linhas telefônicas e contas de e-mail de terceiros. Em um dos casos, os criminosos assumiram a linha e e-mails corporativos de um colaborador de uma instituição financeira para invadir o sistema bancário.

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“As apurações também revelaram que a organização criminosa comercializava serviços ilegais de ‘derrubada’ e transferência de linhas telefônicas, permitindo que terceiros assumissem o controle de números pertencentes a outras pessoas. A prática possibilitava a violação de mecanismos de autenticação e facilitava a execução de outras fraudes digitais”, informou a Polícia Civil do Rio em nota.