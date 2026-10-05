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Brasil

Operação Eleições no Paraná registra 105 crimes e infrações eleitorais

Episódios mais frequentes foram de boca de urna e arregimentação de eleitores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h32 | Atualizado em 6 out 2026, 08h43
Pessoas em uma sala de controle com várias telas grandes exibindo dados e mapas. Policiais e outros profissionais trabalham em computadores, monitorando informações em um ambiente de alta tecnologia
Centro de Comando e Controle Regional (CICCR) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Ricardo Almeida/Sesp-PR/Divulgação)
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Operação Eleições no Paraná registra 105 crimes e infrações eleitorais Priorize VEJA no Google

O Paraná registrou 107 ocorrências de segurança em todo o estado no domingo, sendo 105 relacionadas a crimes e infrações eleitorais. Foram 10 prisões em flagrante, 23 encaminhamentos para termos circunstanciados de infração penal e 21 apreensões.

Os casos mais frequentes foram de boca de urna e arregimentação de eleitores, com 64 casos. Na sequência, aparecem 13 registros de divulgação de propaganda eleitoral irregular e 10 casos de fornecimento ilegal de transporte ou refeição. Também foram contabilizadas sete ocorrências de desordem.

A força-tarefa da Operação Eleições reuniu mais de nove mil servidores das forças estaduais de segurança pública, que atuaram no sábado e no domingo, com coordenação da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR).

Além dos 9.447 servidores, foram empregadas 2.493 viaturas, 17 aeronaves e 12 drones de monitoramento.

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Participaram Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Penal do Paraná (PPPR), Polícia Científica do Paraná (PCIPR) e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

A operação integrada também reuniu Receita Estadual do Paraná, Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, guardas municipais, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) e Companhia Paranaense de Energia (Copel), com pontos focais centralizados no CICCR.

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Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Defesa Civil Estadual participaram com pontos focais remotos.

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