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Operação do MP contra o Grupo Refit apreende aeronaves e carros de luxo

Ricardo Magro segue foragido no exterior; bens e valores bloqueados dariam para custear por 14 anos a Secretaria de Segurança

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 18h15 | Atualizado em 11 nov 2026, 18h20
Pequeno avião branco e preto com detalhes vermelhos, prefixo PT-TJV, parado em pátio de aeroporto sob céu azul com nuvens esparsas. Ao fundo, hangares e edifícios.
Aeronave apreendida na operação do MP contra Grupo Refit (MPRJ/Divulgação)
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A operação Caronte, do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra o Grupo Refit, apreendeu nesta quarta-feira, 11, dez veículos de luxo, avaliados em R$ 8 milhões, e duas aeronaves, estimadas em R$ 25 milhões. Durante a ação, também foram encontrados R$ 100 mil em dinheiro vivo, valores em dólar e euro, ativos digitais, relógios, documentos e equipamentos eletrônicos. As equipes foram a endereços no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo ligados a integrantes da antiga Refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro, que segue foragido.

No total, foram cumpridos dez mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra investigados por fraudes tributárias e lavagem de dinheiro. O MP afirma que o prejuízo aos cofres do estado do Rio chega a R$ 15 bilhões, considerando um período de apenas cinco anos. A Justiça determinou medidas de constrição de bens e valores, incluindo contas bancárias e ativos virtuais, que somam R$ 5,6 bilhões. Só esse montante daria para custear o orçamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública por 14 anos.

Carro esportivo Porsche cinza-escuro estacionado em uma garagem, com duas bicicletas penduradas na parede bege iluminada ao fundo
Carro apreendido na ação contra a Refit: dez veículos de luxo foram localizados na operação (MPRJ/Divulgação)

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, explicou em coletiva de imprensa que as investigações avançaram devido ao trabalho conjunto com a Secretaria estadual de Fazenda. A parceria teve início este ano com a gestão do desembargador Ricardo Couto no estado.

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Carro infantil azul-turquesa, estilo retrô, com interior creme e volante branco, estacionado em piso de cimento polido. Ao fundo, uma geladeira de aço inoxidável e uma janela escura.
Carro de luxo apreendido em operação contra integrantes da Refit (MPRJ/Divulgação)

Foragidos no exterior

Ricardo Andrade Magro é apontado como principal controlador do grupo econômico e líder da organização criminosa. De acordo com investigação do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal  (Gaesf/MPRJ), ele se encontra foragido no exterior, possivelmente nos Estados Unidos. O procurador-geral disse que busca a difusão internacional da ordem de prisão por meio da Interpol.

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Uma coleção de relógios de luxo em caixas abertas sobre uma mesa escura e brilhante. À esquerda, uma caixa verde da Rolex com um relógio prateado. Ao centro, uma caixa cinza da Hublot com um relógio preto e detalhes vermelhos. À direita, uma caixa preta da Tag Heuer com dois relógios prateados. Uma pessoa de cabelo escuro aparece parcialmente ao fundo.
Relógios localizados pelo MP em operação contra Grupo Refit: bens foram bloqueados (MPRJ/Divulgação)
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Outro que não foi encontrado é Cristiano Beraldo: segundo o MP, ele executava determinações de Magro e teria se mudado para os Estados Unidos em 2020, passando a administrar empresas em solo americano e a atuar como operador de confiança do empresário. Também estão foragidos os pais de Magro, que viveriam em Portugal. Por causa da idade, a Justiça determinou prisão domiciliar para o pai e o avô do dono da Refit. A medida contra o avô foi cumprida em São Paulo.

Um dos presos da operação é André Marques, piloto de Fórmula Truck, que teria adquirido cerca de 40 postos de combustíveis em apenas dois meses.

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Conexão com PCC

Ccoordenador do Gaesf, Décio Alonso afirmou que a organização conta com três núcleos: familiar, operacional e financeiro. A estrutura permitia controlar a cadeia de produção, venda e distribuição de combustíveis. Foram rastreadas operações fictícias de importação e comercialização, além de compensações tributárias fraudulentas. Recursos obtidos com a sonegação de ICMS e com a utilização indevida de mecanismos tributários eram direcionados para esquemas de lavagem de dinheiro. As investigações apontam ainda que operadores do grupo mantinham conexões com estruturas de organizações criminosas como o PCC.

 

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