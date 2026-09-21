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Operação da Polícia Civil contra quadrilha ligada ao TCP fecha Avenida Brasil; entenda

Trânsito já foi normalizado; ação mira grupo criminoso investigado por roubos de cargas e furtos de pneus no Rio de Janeiro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 08h42
Trânsito intenso com carros, vans, um ônibus e várias motos parados em uma rua movimentada, com pessoas em motocicletas usando capacetes e roupas casuais
Motoristas ficam encurralados na Avenida Brasil, fechada durante operação da Polícia Civil contra TCP. 21/09/2026 (Redes sociais/Reprodução)
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A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira, 21, uma operação contra uma quadrilha ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP) investigada por roubos de cargas e furto de pneus no Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) cumprem mandados de busca e apreensão em Parada de Lucas e Cordovil, na Zona Norte, bem como na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Devido à ação policial, a Avenida Brasil chegou a ser fechada, mas o trânsito já foi normalizado.

As apurações apontaram que o grupo criminoso gerou um prejuízo superior a R$ 2 milhões através de quatro roubos de carga e furto de ao menos 40 pneus. Em um dos casos, uma carga de carne avaliada em mais de R$ 318 mil foi roubada e dez rodas foram retiradas do caminhão, ficando na comunidade para onde foi levado. Um adolescente envolvido foi identificado e apreendido.

No segundo incidente, criminosos vinculados ao TCP roubaram uma carga da Nestlé avaliada em mais de R$ 500 mil e retiraram 18 pneus completos e estepes da carreta. Outro episódio envolveu bandidos armados com fuzis e pistolas, que abordaram o motorista na Avenida Brasil e obrigaram que levasse o caminhão para o Complexo da Maré, na Zona Norte, onde roubaram carnes no valor de mais de R$ 1 milhão.

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Em um quarto caso, os criminosos usaram uma retroescavadeira para abrir o baú de um caminhão e retirar uma carga de biscoitos da Piraquê, com valor estimado em mais de R$ 210 mil, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Seis pneus, um macaco e uma chave de roda também foram levados.

“Com base no trabalho de inteligência e investigação, a DRFC identificou veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais”, afirmou a Polícia Civil em nota.

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“A ação busca localizar rodas, pneus, mercadorias roubadas, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos envolvidos”, disse o comunicado, acrescentando que as investigações continuam para identificar todos os membros da cadeia criminosa.

 

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