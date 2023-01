Operação da polícia baqueia tráfico na Zona Norte do Rio

Uma megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) realizada nesta sexta-feira, 13, mirou chefes do tráfico da Zona Norte do estado e prendeu dois dos “cabeças” do crime organizado na região, além de ter executado dois criminosos, um deles, conhecido como Baby, líder do Morro do Fubá. Outros seis traficantes foram apreendidos, junto a 11 fuzis de alto calibre e drogas. Em nota, a PMERJ afirmou que o grupo foi responsável pela guerra entre facções nas localidades onde atuavam, gerando meses de terror aos moradores.

Segundo a corporação, entre os presos está o homem apontado como chefe do tráfico na Comunidade do 18, em Água Santa, conhecido como H.O, e outro criminoso, identificado como Netão, apontado como chefe do tráfico no Morro do Urubu, em Pilares.