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Operação da PM no Complexo de Israel deixa um motorista de ônibus ferido e fecha Av. Brasil

Rodoviário levado ao Hospital Getúlio Vargas e tem quadro de saúde estável; ação mobilizou cerca de 200 PMs e busca reforçar enfrentamento a criminosos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h33
Três policiais militares do BOPE, com fardas camufladas e coletes balísticos, caminham por uma viela estreita de uma comunidade, ladeada por casas simples e muros desgastados
Policiais militares em operação no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 21/08/2026 (PMERJ/Divulgação)
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A Polícia Militar deflagrou nesta sexta-feira, 21, uma operação nas localidades de Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, comunidades que fazem parte do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em meio ao tiroteio, um motorista de ônibus foi baleado no ombro enquanto estava a caminho do trabalho. Ele foi socorrido por outro rodoviário e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O quadro de saúde é estável. Em nota, o Rio Ônibus lamentou “a rotina de violência que o setor vive na cidade”.

A ação levou ao fechamento temporário de vias na de trechos da Avenida Brasil e da Rodovia Washington Luiz, como parte de uma “medida de segurança operacional”, de acordo com a PM. As vias já foram liberadas e o fluxo de veículos restabelecido. A operação de ônibus também está normalizada na área, mas linhas que passam pela Avenida Brasil podem estar sofrendo atrasados devido ao fechamento mais cedo.

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A operação busca reforçar o “policiamento e o enfrentamento à atuação de grupos criminosos armados na região, com emprego integrado de unidades especializadas da Corporação”, informou a corporação. As equipes localizaram barricadas com explosivos preparados para a detonação. No momento, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) conduzem uma varredura na região, com o objetivo de localizar possíveis artefatos explosivos ou materiais que possam representar risco à população, bem como armas e drogas.

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Foram mobilizados cerca de 200 policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Grupamento Aeromóvel (GAM), além do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) e das Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM). Os agentes contam com cinco veículos blindados, motocicletas, viaturas e apoio aéreo.

 

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