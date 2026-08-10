Operação da PF sobre fraudes do Master mira secretário da Fazenda de Maceió

O secretário de Fazenda de Maceió, João Felipe Borges, foi alvo nesta segunda-feira de busca e apreensão determinada pelo ministro André Mendonça, do STF.

A operação da Polícia Federal teve como objetivo investigar o investimento de 97 milhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) de Maceió em letras financeiras do Banco Master.

Outros integrantes do instituto e a sede do próprio Iprev também foram alvo de buscas.

A PF suspeita que o investimento foi realizado sem etapas de governança ou estudos comparativos independentes, o que indicaria um possível direcionamento e exposição desproporcional dos recursos de aposentados a ativos de risco elevado e liquidez reduzida.

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“A governança do instituto foi subvertida para atender a interesses alheios à proteção do erário”, apontaram os investigadores.