Operação da PF sobre fraudes do Master mira secretário da Fazenda de Maceió
Além de João Borges, integrantes da cúpula do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da capital alagoana foram alvos de buscas
O secretário de Fazenda de Maceió, João Felipe Borges, foi alvo nesta segunda-feira de busca e apreensão determinada pelo ministro André Mendonça, do STF.
A operação da Polícia Federal teve como objetivo investigar o investimento de 97 milhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) de Maceió em letras financeiras do Banco Master.
Outros integrantes do instituto e a sede do próprio Iprev também foram alvo de buscas.
A PF suspeita que o investimento foi realizado sem etapas de governança ou estudos comparativos independentes, o que indicaria um possível direcionamento e exposição desproporcional dos recursos de aposentados a ativos de risco elevado e liquidez reduzida.
“A governança do instituto foi subvertida para atender a interesses alheios à proteção do erário”, apontaram os investigadores.