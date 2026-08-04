Operação da PF que mira vice-líder de Lula acha dinheiro vivo escondido até em livros fakes

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A Polícia Federal deflagrou uma nova fase de operação contra fraudes bilionárias no INSS, tendo como um dos alvos o vice-líder do governo Lula no Senado, Weverton Rocha. Durante as buscas, a PF encontrou dinheiro vivo escondido em “livros fakes” no escritório do advogado suspeito de operar o esquema de lavagem de dinheiro.

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O Radar mostrou mais cedo que a PF cumpriu novos mandados de busca e apreensão nesta terça-feira para apurar fraudes bilionárias contra aposentados do INSS. Um dos alvos foi o vice-líder do governo Lula no Senado, Weverton Rocha, do PDT maranhense.

Durante a operação, os policiais encontraram dinheiro vivo escondido até em livros fakes. As cédulas estavam no escritório do advogado que, segundo as investigações da PF, agia como operador do esquema de lavagem de dinheiro.

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