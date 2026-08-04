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Brasil

Operação da PF que mira vice-líder de Lula acha dinheiro vivo escondido até em livros fakes

Operação que investiga fraudes contra aposentados revela notas ocultas em obras fáceis de disfarçar

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h42 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h29
Grandes maços de dinheiro amarrados com elásticos, alguns com etiquetas brancas, sobre uma superfície de vidro com reflexos, ao lado de um relógio de pulso e outros objetos desfocados
Dinheiro encontrado durante a busca e apreensão nesta terça-feira, 4 (.//Polícia Federal)
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Operação da PF que mira vice-líder de Lula acha dinheiro vivo escondido até em livros fakes Priorizar nos meus resultados Google

O Radar mostrou mais cedo que a PF cumpriu novos mandados de busca e apreensão nesta terça-feira para apurar fraudes bilionárias contra aposentados do INSS.  Um dos alvos foi o vice-líder do governo Lula no Senado, Weverton Rocha, do PDT maranhense.

Durante a operação, os policiais encontraram dinheiro vivo escondido até em livros fakes. As cédulas estavam no escritório do advogado que, segundo as investigações da PF, agia como operador do esquema de lavagem de dinheiro.

 

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Caixa de metal aberta com vários maços de notas de cinquenta reais presos por elásticos amarelos, sobre uma mesa escura com documentos e outros objetos
Caixa de metal aberta com vários maços de notas de cinquenta reais presos por elásticos amarelos (.///Polícia Federal)
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Dois dicionários The New English Dictionary de capa dura, um vermelho e outro cinza escuro, sobre uma mesa de mármore marrom com veios brancos. Um fichário azul escuro está parcialmente visível ao fundo
Capa dos ‘livros’ onde as notas eram guardadas (.//Polícia Federal)

 

 

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