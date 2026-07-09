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Operação da PF mira fraudes no INSS com declarações falsas de indígenas

Está sob investigação a suposta atuação de um grupo que usava documentos e declarações falsas para obter irregularmente benefícios previdenciários

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h47
Operação da Polícia Federal (PF)
Operação da Polícia Federal (PF) (divulgação/Divulgação)
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Operação da PF mira fraudes no INSS com declarações falsas de indígenas Priorizar nos meus resultados Google

A PF e a CGU realizaram nesta quinta-feira a 2ª fase da Operação Monã, que apuram um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários destinados a segurados especiais indígenas, com atuação no Sul da Bahia.

Está sob investigação a suposta atuação de um grupo que usava documentos e declarações falsas para obter irregularmente benefícios previdenciários, entre eles, aposentadorias rurais, salários-maternidade e outros pagamentos do INSS

O grupo também é suspeito de atuar na contratação de empréstimos consignados vinculados aos benefícios fraudados. 

Os benefícios solicitados pelo grupo investigado junto ao INSS podem ter causado prejuízo superior a 100 milhões de reais aos cofres públicos.

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Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Eunápolis e de Porto Seguro. Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento de dois servidores públicos envolvidos nas falsificações.

Por determinação judicial, foi autorizado o bloqueio superior a 1,5 milhão de reais em contas bancárias dos principais investigados, além do sequestro de um veículo, como forma de assegurar o ressarcimento dos prejuízos e de impedir a continuidade das atividades criminosas.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e corrupção passiva.

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