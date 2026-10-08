Operação da PF mira desembargador suspeito de negociar decisões

A Polícia Federal deflagrou no Rio nesta quinta-feira, 8, a operação “Em nome do pai”, que tem como alvos o desembargador Alexandre Eduardo Scisinio e quatro integrantes da sua família. A PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o possível favorecimento a empresas do ramo imobiliário e de construção civil por meio de decisões judiciais.

Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em endereços no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói. A apuração tem relação com o período em que Scisinio foi titular de uma vara de primeira instância em Niterói. Ele é desembgador do Tribunal de Justiça do Rio desde 2021. Os outros alvos são a esposa, os dois filhos, a cunhada e uma advogada. Os agentes apreenderam documentos e R$ 27 mil em espécie em um endereço atribuído a um dos filhos do desembargador.

A investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela Corregedoria Geral do TJRJ, após procedimento administrativo instaurado para apurar conduta de magistrado.

A PF afirma que as decisões judiciais investigadas ocorriam “enquanto vantagens indevidas seriam repassadas à família do magistrado por intermédio de imóveis, descontos comerciais excepcionais, pagamentos indiretos, interpostas pessoas e pessoas jurídicas ligadas aos investigados”. Os atos de corrupção, diz a polícia, teriam ocorrido na época em que o magistrado estava na primeira instância, mas “os atos de lavagem se prolongaram no tempo”, o que permitiu a realização de buscas.

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Os fatos em apuração podem caracterizar os crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

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