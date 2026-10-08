⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Operação da PF mira desembargador suspeito de negociar decisões

Alexandre Eduardo Scisinio teria favorecido empresas do ramo imobiliário quando atuava em vara de Niterói

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h59 | Atualizado em 8 out 2026, 17h01
Homem de pele clara, cabelos grisalhos e encaracolados, vestindo toga preta, gravata azul estampada e jabô de renda branca com cordão vermelho, olhando para frente com expressão séria
O desembargador Alexandre Eduardo Scisinio: alvo de operação da PF (./Reprodução)
Continua após publicidade
Operação da PF mira desembargador suspeito de negociar decisões Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou no Rio nesta quinta-feira, 8, a operação “Em nome do pai”, que tem como alvos o desembargador Alexandre Eduardo Scisinio e quatro integrantes da sua família. A PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o possível favorecimento a empresas do ramo imobiliário e de construção civil por meio de decisões judiciais.

Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em endereços no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói. A apuração tem relação com o período em que Scisinio foi titular de uma vara de primeira instância em Niterói. Ele é desembgador do Tribunal de Justiça do Rio desde 2021. Os outros alvos são a esposa, os dois filhos, a cunhada e uma advogada. Os agentes apreenderam documentos e R$ 27 mil em espécie em um endereço atribuído a um dos filhos do desembargador. 

Cinco maços de notas de cem reais, presos por elásticos, sobre uma mesa branca, com pilhas de pastas de documentos ao fundo
Documentos e dinheiro em espécie apreendidos na Operação “Em nome do pai” (PF/Divulgação)

A investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela Corregedoria Geral do TJRJ, após procedimento administrativo instaurado para apurar conduta de magistrado.

A PF afirma que as decisões judiciais investigadas ocorriam “enquanto vantagens indevidas seriam repassadas à família do magistrado por intermédio de imóveis, descontos comerciais excepcionais, pagamentos indiretos, interpostas pessoas e pessoas jurídicas ligadas aos investigados”. Os atos de corrupção, diz a polícia, teriam ocorrido na época em que o magistrado estava na primeira instância, mas “os atos de lavagem se prolongaram no tempo”, o que permitiu a realização de buscas.

Siga
Continua após a publicidade

Os fatos em apuração podem caracterizar os crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
desembargador
Justiça
operação
PF - Polícia Federal
Rio de Janeiro
Superior Tribunal de Justiça - STJ
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).