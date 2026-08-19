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Operação da PF mira delegado que vendia informações sigilosas

Policial, que foi afastado, era suspeito de vazar dados de investigação em troca de propina

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h34
Várias pilhas de dinheiro, incluindo notas de 50 e 100 reais amarradas, notas soltas de 20 reais, uma pilha de notas de 50 reais e uma cédula de um dólar americano embalada em plástico, sobre uma superfície escura com um mapa-múndi discreto. À direita, há um rolo de papel toalha e papéis brancos
Dinheiro apreendido pela PF na Operação Sinon (Polícia Federal/Reprodução)
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A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para investigar o vazamento de investigações da própria corporação em troca do pagamento de propina.

Um delegado da PF é suspeito de, desde 2023, repassar informações sigilosas a investigados, o que dificultava o cumprimento de diligências. Esses dados eram acessados em sistemas internos da corporação.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul, além do bloqueio e sequestro de bens. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo.

O delegado foi suspenso de seu cargo e proibido de acessar as dependências e os sistemas da PF.

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A ação foi batizada de Operação Sinon, em referência ao soldado grego que teria convencido os troianos a aceitar o Cavalo de Troia.

Estão sendo apurados os crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa, associação criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa.

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