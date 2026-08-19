Operação da PF mira delegado que vendia informações sigilosas

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para investigar o vazamento de investigações da própria corporação em troca do pagamento de propina.

Um delegado da PF é suspeito de, desde 2023, repassar informações sigilosas a investigados, o que dificultava o cumprimento de diligências. Esses dados eram acessados em sistemas internos da corporação.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul, além do bloqueio e sequestro de bens. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo.

O delegado foi suspenso de seu cargo e proibido de acessar as dependências e os sistemas da PF.

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A ação foi batizada de Operação Sinon, em referência ao soldado grego que teria convencido os troianos a aceitar o Cavalo de Troia.

Estão sendo apurados os crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa, associação criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa.