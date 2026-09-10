Operação da PF mira apologia ao nazismo e preconceito em ambientes digitais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 10, a Operação Nêmesis, para apurar a prática dos crimes de apologia ao nazismo, racismo, homofobia e transfobia praticados em ambientes digitais.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, nos municípios gaúchos de Porto Alegre, Canoas, Alvorada e Campo Bom. Nas diligências, os agentes confiscaram dispositivos eletrônicos que passarão por perícia técnica.

A ação da corporação visa identificar e punir a incitação ao preconceito contra grupos minoritários e estrangeiros e reafirmar o compromisso das autoridades em monitorar e responsabilizar quem encontra refúgio no suposto anonimato da internet.