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Brasil

Operação da PF mira apologia ao nazismo e preconceito em ambientes digitais

Agentes cumprem mandados de busca em quatro municípios do Rio Grande do Sul

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h30
Agente da Polícia Federal de costas, com colete preto e cabelo preso, em um ambiente interno. Sobre a mesa, há papéis com símbolos nazistas, como a suástica, e imagens de propaganda soviética, além de outros documentos e livros. Ao fundo, uma lousa branca na parede.
Materiais encontrados pela PF durante os mandados de busca e apreensão (divulgação/Polícia Federal)
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Operação da PF mira apologia ao nazismo e preconceito em ambientes digitais Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 10, a Operação Nêmesis, para apurar a prática dos crimes de apologia ao nazismo, racismo, homofobia e transfobia praticados em ambientes digitais.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, nos municípios gaúchos de Porto Alegre, Canoas, Alvorada e Campo Bom. Nas diligências, os agentes confiscaram dispositivos eletrônicos que passarão por perícia técnica.

A ação da corporação visa identificar e punir a incitação ao preconceito contra grupos minoritários e estrangeiros e reafirmar o compromisso das autoridades em monitorar e responsabilizar quem encontra refúgio no suposto anonimato da internet.

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