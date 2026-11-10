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Brasil

Operação da PF investiga tentativa de furto do acervo do Real Gabinete Português, no Rio

São cumpridos cinco mandados em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema, em SP

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h31
Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro
Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro (André Feltes/Prefeitura do Rio de Janeiro/Divulgação)
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Operação da PF investiga tentativa de furto do acervo do Real Gabinete Português, no Rio Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira, 10, a Operação Página Oculta, que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a receptação, a ocultação e a comercialização de livros raros, imagens sacras e outros bens do patrimônio cultural brasileiro. Entre os alvos do grupo criminoso, estava o Real Gabinete Português, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo as apurações, houve tentativa de convencer um funcionário a facilitar o acesso ao acervo da biblioteca, tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.

São cumpridos cinco mandados em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema, em SP. “As buscas têm como finalidade localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais de origem ilícita, bem como apreender documentos, registros de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outros elementos de prova”, informou a PF em nota.

Os materiais apreendidos serão submetidos à análise e à perícia pela PF. Os investigados poderão responder pelos crimes de receptação (inclusive em sua modalidade qualificada), tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa.

A ação desta terça é um desdobramento da Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo criminoso especializado no roubo de livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas. As diligências identificaram, mais tarde, possíveis destinatários e comerciantes dos objetos furtados.

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