Operação da PF investiga tentativa de furto do acervo do Real Gabinete Português, no Rio

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira, 10, a Operação Página Oculta, que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a receptação, a ocultação e a comercialização de livros raros, imagens sacras e outros bens do patrimônio cultural brasileiro. Entre os alvos do grupo criminoso, estava o Real Gabinete Português, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo as apurações, houve tentativa de convencer um funcionário a facilitar o acesso ao acervo da biblioteca, tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.

São cumpridos cinco mandados em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema, em SP. “As buscas têm como finalidade localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais de origem ilícita, bem como apreender documentos, registros de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outros elementos de prova”, informou a PF em nota.

Os materiais apreendidos serão submetidos à análise e à perícia pela PF. Os investigados poderão responder pelos crimes de receptação (inclusive em sua modalidade qualificada), tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa.

A ação desta terça é um desdobramento da Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo criminoso especializado no roubo de livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas. As diligências identificaram, mais tarde, possíveis destinatários e comerciantes dos objetos furtados.

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