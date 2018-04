Operação da PF combate corrupção em cartório de Vitória da Conquista (BA)

A Polícia Federal deflagrou com o Ministério Público Federal na manhã desta terça-feira a Operação Factum para combater o crime de corrupção no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da Conquista, na Bahia.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva do oficial titular do cartório, Antonio Carlos de Jesus Bramont, de prisão temporária de Amanda Bezerra Bramont, Anna Caroline Bezerra de Castro e da despachante Maria Aparecida de Souza Pereira, além de busca e apreensão na residência dos investigados e no cartório.

A organização criminosa é suspeita dos crimes de corrupção, desobediência, prevaricação, uso de documento falso e estelionato, de acordo com o MPF. A investigação revelou que o cartório cobrava o pagamento de valores indevidos em troca de agilidade na prestação de serviços que deveriam ser executados de ofício. Além disso, o titular do cartório descumpriu decisões em processos na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho.

Segundo o MPF, a Justiça Federal autorizou, no decorrer das investigações, a interceptação telefônica de alguns investigados e a interceptação ambiental no gabinete do titular do Cartório. A PF calcula que o crime era praticado há 15 anos. Filhas do proprietário e pessoas de sua confiança sem qualquer vínculo formal com o Tribunal de Justiça da Bahia eram empregadas no cartório.

O nome da operação é referência a um dos significados da expressão “factum”, que pode ser “escritura” em latim.