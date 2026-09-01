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Brasil

Operação contra ‘máfia das cantinas’ mira ex-subsecretário estadual do Rio

Alvos do MP foram denunciados por organização criminosa e fraudes em licitações para serviço em penitenciárias

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h44 | Atualizado em 1 set 2026, 13h46
Bandejas com joias de ouro, incluindo colares, pulseiras, anéis e um relógio, ao lado de maços de dinheiro amarrados com elásticos
Joias e dinheiro apreendidos durante operação contra máfia das cantinas em presídios do Rio (./Reprodução)
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Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio nesta terça-feira, 1, mira a chamda “máfia das cantinas” em presídios do estado. Entre os 22 alvos de busca e apreensão, estão Rafael Rodrigues de Andrade,  ex-subsecretário de Gestão, Finanças e Planejamento da antiga Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (agora Secretaria de Polícia Penal), e o policial penal Ronaldo Barbosa. O grupo teria controlado por noves anos (de 2015 a 2024) esses espaços nas penitenciárias por meio de um esquema de fraudes em licitações que provocou prejuízos de mais de R$ 25 milhões ao estado, como apurou o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), responsável pela 2ª fase da Operação Snack Time.

Os envolvidos no cartel chegaram a arrematar 95% dos lotes de uma disputa pela gestão das cantinas. Rafael Rodrigues de Andrade já havia sido preso em 2020 numa investigação de fraudes nos contratos de fornecimento de alimentos para o Complexo de Gericinó.

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Todos os 22 alvos desta terça foram denunciados por organização criminosa e fraude em licitação e viraram réus pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, que expediu os mandados. As buscas e apreensões ocorrem em endereços na capital e nas cidades de Mesquita e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na casa do policial penal Ronaldo Barbosa, foram apreendidas joias e dinheiro em espécie. A primeira fase da operação foi em 2024.

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