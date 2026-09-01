Operação contra ‘máfia das cantinas’ mira ex-subsecretário estadual do Rio

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio nesta terça-feira, 1, mira a chamda “máfia das cantinas” em presídios do estado. Entre os 22 alvos de busca e apreensão, estão Rafael Rodrigues de Andrade, ex-subsecretário de Gestão, Finanças e Planejamento da antiga Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (agora Secretaria de Polícia Penal), e o policial penal Ronaldo Barbosa. O grupo teria controlado por noves anos (de 2015 a 2024) esses espaços nas penitenciárias por meio de um esquema de fraudes em licitações que provocou prejuízos de mais de R$ 25 milhões ao estado, como apurou o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), responsável pela 2ª fase da Operação Snack Time.

Os envolvidos no cartel chegaram a arrematar 95% dos lotes de uma disputa pela gestão das cantinas. Rafael Rodrigues de Andrade já havia sido preso em 2020 numa investigação de fraudes nos contratos de fornecimento de alimentos para o Complexo de Gericinó.