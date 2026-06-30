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Brasil

Operação Anáfora: PF mira esquema de lavagem de dinheiro de recursos desviados da Saúde

Mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, já que alguns dos investigados têm foro privilegiado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 08h48
Agente da Polícia Federal
Agente da Polícia Federal (Polícia Federal/Divulgação)
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Operação Anáfora: PF mira esquema de lavagem de dinheiro de recursos desviados da Saúde Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal (PF) deflagrou  nesta terça-feira, 30, a segunda fase da Operação Anáfora, contra lavagem de dinheiro oriunda do desvio de recurso públicos, especialmente aqueles destinados à saúde. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Dez deles foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal e os outros quatro pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), já que alguns dos investigados têm foro privilegiado.

“A apuração dos atos de lavagem foi aprofundada após a deflagração da primeira fase da operação, no ano de 2022. Foi apurado que investigados mantêm bens próprios em nome de terceiros, realizam despesas incompatíveis com sua condição financeira e participam de negociações vinculadas a imóveis”, afirmou a PF em comunicado.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitação e lavagem de dinheiro, além de outras acusações que venham a surgir ao longo das diligências. A primeira etapa, realizada em setembro de 2022, mirou o então prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), na época candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa de Cláudio Castro (PL).

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Na ocasião, a PF cumpriu 27 mandados de busca e apreensão. Pouco depois, Reis renunciou à candidatura, sendo trocado por Thiago Pampolha na corrida ao Palácio Guanabara. A ação ocorreu por suspeitas de favorecimento superfaturamento na contração da Renascer Cooperativa de Trabalho pela prefeitura de Caxias. Em nota divulgada após a operação, Reis disse que “a polícia fez o seu trabalho, sem nenhum tipo de interrupção ou dificuldade e nada foi encontrado”.

A investigação também apontou uma suposta doação de tanques-rede para a criação de peixes na Fazenda Paraíso, centro voltado para o tratamento de dependentes químicos do município. O então prefeito afirmou que, no local, os agentes também não encontraram nada ilegal, apenas o espaço em seu funcionamento regular onde, neste momento, mais de 60 dependentes químicos encontram-se em tratamento já que o local é o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país”.

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