Onze estádios da NFL serão palco da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos

A Copa do Mundo dá início às disputas nesta sexta-feira, 12, nos Estados Unidos, e o torneio marca um fato inédito na história da competição: pela primeira vez, estádios de uma única liga esportiva — no caso, a NFL — concentrarão o grosso das partidas no país-sede. São 11 arenas de equipes do futebol americano espalhadas pelo território americano, e todas as partidas a partir das quartas de final serão realizadas nesses locais.

A abertura das partidas em solo americano acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, casa dos Rams e dos Chargers. O mesmo estádio já tem compromisso marcado para fevereiro do ano que vem: o Super Bowl LXI. Para a NFL, a visibilidade global é bem-vinda. “Ter 11 estádios de nossas equipes sediando partidas da maior Copa do Mundo de todos os tempos é uma grande oportunidade de reafirmar ao mundo a excelente infraestrutura que esses locais oferecem”, afirmou Luis Martinez, general manager da liga no Brasil.

Brasil começa no palco da final

A seleção brasileira vai a campo pela primeira vez neste sábado, 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em New Jersey — justamente o estádio escolhido para sediar a grande final do torneio. Com capacidade para 82 mil torcedores, a arena é a casa dos Giants e dos Jets, as duas franquias nova-iorquinas da NFL. Na sequência, o Brasil jogará no Lincoln Financial Field, dos Philadelphia Eagles, antes de seguir para o Hard Rock Stadium, em Miami, lar dos Dolphins.

O verão no hemisfério norte impõe desafios logísticos à organização. Alguns estádios respondem ao calor com climatização e teto retrátil — solução adotada, por exemplo, no AT&T Stadium, em Dallas, palco de jogos da Copa e casa dos Cowboys, um dos times escalados para o NFL Rio Game 2026, em setembro, no Maracanã. A arena chama atenção também pelo tamanho: 94 mil lugares e um telão central que se estende por quase todo o campo.

O Levi’s Stadium, em Santa Clara, sede do Super Bowl LX em fevereiro deste ano, também integrará o calendário da Copa. Já o Lumen Field, do Seattle Seahawks — campeão da última temporada da NFL —, e o Arrowhead Stadium, do Kansas City Chiefs, têm reputação consolidada entre os torcedores: são considerados duas das arenas mais barulhentas da liga.

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Martinez ressalta que as seleções chegam ao torneio com boa familiaridade com os estádios americanos. “Muitos dos jogadores que entrarão em campo também estão familiarizados com essas arenas por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada nos Estados Unidos no ano passado”, lembrou o executivo.

A Copa do Mundo é a primeira da história com três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio foi aberto na última quinta-feira (11) no lendário Estádio Azteca, em Cidade do México, com vitória da seleção mexicana sobre a África do Sul. O Canadá receberá 13 partidas, mas os Estados Unidos concentram a maioria das disputas — e os estádios da NFL serão o centro das atenções na reta final.

Lista completa de estádios de times da NFL na Copa do Mundo 2026:

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– MetLife Stadium — New York Giants / New York Jets

– AT&T Stadium — Dallas Cowboys

– Hard Rock Stadium — Miami Dolphins

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– SoFi Stadium — Los Angeles Rams / Los Angeles Chargers

– Arrowhead Stadium — Kansas City Chiefs

– Mercedes-Benz Stadium — Atlanta Falcons

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– Levi’s Stadium — San Francisco 49ers

– Gillette Stadium — New England Patriots

– Lincoln Financial Field — Philadelphia Eagles

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– NRG Stadium — Houston Texans

– Lumen Field — Seattle Seahawks