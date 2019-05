A caminho de rave, ônibus capota em rodovia; 3 morrem e 42 ficam feridos

Pelo menos três pessoas morrerem em um acidente, neste sábado 18, com um ônibus que saiu de Minas Gerais e tinha como destino uma festa de música eletrônica no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo perdeu o controle em um trecho de serra da SP-215, na rodovia Hélio Moreira Salles, em Vargem Grande do Sul. O ônibus tombou e bateu em um poste. As três mortes teriam ocorrido no local, por volta das 18h.

O ônibus havia partido de Três Pontas (MG), a cerca de 200 quilômetros do ponto onde ocorreu o acidente. Segundo a polícia, o motorista havia parado em outras cidades do interior para pegar passageiros. Dentro do ônibus, estavam 45 pessoas. Todos teriam se ferido – quatro deles, gravemente. Eles foram levados a hospitais da região.

As causas do capotamento ainda são desconhecidos. No momento do acidente, chovia na estrada.