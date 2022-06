ONG cria aplicativo com satélites para encontrar pistas de Dom e Bruno

A ONG Observatório do Clima criou, através do seu projeto Mapbiomas, um aplicativo com imagens de satélite de alta resolução dos dois últimos dias da região do Vale do Javari, com o objetivo de ajudar nas buscas pelo indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Philipps, desaparecidos na região desde domingo (5).

O aplicativo foi montado com a ajuda da Planet, SCCON Geospatial e Capella Space, três empresas de tecnologia geoespacial e mapeamento via satélite. Ele pode ser acessado através deste link.

No tweet em que divulgou a plataforma, Tasso Azevedo, coordenador do Mapbiomas, pediu que as pessoas que, se encontrarem alguma pista ou imagem que possa ser útil nas buscas, que colete as coordenadas e envie pelo Twitter ou pelo e-mail contato@mapbiomas.org. Nas primeiras horas, centenas de usuários mandaram prints em resposta para esse e outros posts com supostas imagens de barcos e até sombras de pessoas.

O Observatório do Clima é uma rede de mais de 70 organizações da sociedade civil ligadas ao meio ambiente. O Mapbiomas é um projeto do Observatório que tem o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso do solo do Brasil e monitorar as mudanças do território.