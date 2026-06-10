🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Onde Lula subiu e Flávio caiu entre o eleitorado, segundo pesquisa Genial/Quaest

Senador perde apoio estratégio entre eleitores independentes, evangélicos e mais ricos, indica levantamento publicado nesta quarta-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
Continua após publicidade
Onde Lula subiu e Flávio caiu entre o eleitorado, segundo pesquisa Genial/Quaest Priorize VEJA no Google

A pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 10, traz um retrato consideravelmente diferente do que se projetava no levantamento publicado em maio. Pressionado pelo escândalo “Dark Horse” e atrelado à ameaça de um novo tarifaço pelos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) perdeu pontos em segmentos importantes do eleitorado no último mês, ao passo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu em vários setores no mesmo período.

A principal mudança no tabuleiro ocorreu entre os eleitores independentes — isto é, aqueles que não se consideram nem de esquerda, nem de direita. Flávio Bolsonaro, que liderava neste grupo, caiu sete pontos percentuais (pp) e chegou a 24% no segundo turno, enquanto Lula ganhou oito pontos e atingiu 37% do eleitorado.

Outro tombo ocorreu entre os evangélicos, população que é considerada um dos pilares de sustentação do clã Bolsonaro. Flávio ainda lidera neste setor, com 41% dos votos contra 26% de Lula no primeiro turno, mas o senador deslizou oito pontos para trás e o presidente oscilou um ponto para cima desde maio.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Continua após a publicidade

No recorte por renda familiar, a pesquisa traz uma boa notícia para Lula e um mau presságio a Flávio Bolsonaro. Entre os brasileiros que ganham até dois salários mínimos por mês, que compõem boa parte da base eleitoral petista, o presidente avançou três pontos e atingiu 50% do eleitorado, enquanto o senador perdeu três pontos e bateu em 23%.

Siga

No extremo oposto do espectro econômico, entre o eleitorado mais rico (acima de cinco salários mínimos mensais), que costuma tender à direita, Flávio caiu de 39% para 37% das intenções de voto — por outro lado, Lula também recuou, passando de 31% para 28% neste segmento.

Continua após a publicidade

Já na divisão por escolaridade, a queda de Flávio Bolsonaro foi generalizada: o filho “Zero Um” do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu cinco pontos entre os eleitores que estudaram até o ensino fundamental (caiu para 25%), quatro pontos entre aqueles que concluíram o ensino médio (32%) e três pontos no grupo com ensino superior completo (32%). Lula ficou estável em todos os segmentos, manteve a liderança na faixa menos escolarizada (48%) e consolidou o empate entre os mais diplomados (29%) — na parcela intermediária, permanece o empate técnico verificado em maio.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07661/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).