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Onda de furtos de smartphones no Brasil populariza o ‘celular do Pix’

Eis a nova denominação do “celular do ladrão”, fenômeno brasileiro quase tão exclusivo quanto a jabuticaba

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 08h00
DOSE DUPLA - Tornou-se hábito: um dispositivo para andar na rua e outro para ficar na gaveta
DOSE DUPLA - Tornou-se hábito: um dispositivo para andar na rua e outro para ficar na gaveta (BitsAndSplits/Getty Images)
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Onda de furtos de smartphones no Brasil populariza o ‘celular do Pix’ Priorize VEJA no Google

Um aparelho mais simples, em alguns casos como os do início dos anos 2000, guardado em casa, apenas com aplicativos de banco ou de controle de senhas. Há versões antigas de marcas como iPhone, Samsung e Motorola, mas com memória suficiente para andar sem travar. Sem modernidades vãs, têm armazenamento de ao menos 32 GB, suporte para autenticação biométrica por meio de câmeras e compatibilidade com aplicativos recentes de instituições financeiras. Eis o “celular do Pix”, a nova denominação do “celular do ladrão”, fenômeno brasileiro quase tão exclusivo quanto a jabuticaba. Ter uma segunda traquitana, ou mesmo uma terceira, é recurso que parte da população adotou, de alguns anos para cá, para tentar minimizar os danos de ter o aparelho principal surrupiado com todos os arquivos e dados sensíveis.

Há uma explicação para onda tão atual e evidente: o crescimento do crime e, com ele, a corrida para contê-lo. “Os celulares, hoje, viraram o produto de maior interesse dos larápios”, diz Rafael Alcadipani, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV). “Tanto pelo valor do próprio aparelho e de suas peças quanto pelo conteúdo que pode ser controlado a partir dele, com acesso a poupança e investimentos.” O incômodo nacional com a questão (além da corrida para amenizar a má avaliação do governo na área de segurança, claro) levou o presidente Lula a anunciar, há duas semanas, a criação de um programa contra o roubo de celulares — no qual o comprador do aparelho roubado receberia mensagens de aviso e poderia devolvê-lo em agências dos Correios.

O desafio de medidas assim é vencer a astúcia sempre renovada do crime. As quadrilhas vendem os objetos no mercado paralelo, chegam a mandá-los para fora do país, ou os desmontam para fazer dinheiro aos pedaços — antes, contudo, tratam de tentar entrar em contas bancárias. No ano passado havia, segundo dados da FGVcia, algo em torno de 272 milhões de celulares no Brasil, o equivalente a 1,3 aparelho por cidadão. A insegurança inventou uma cultura — embora nem todas as dobradinhas sejam justificadas pelo medo dos afanadores e haja quem tenha dois por necessidade profissional ou por gosto pessoal, gente que considera chique ostentar novidades, como se toda nova linha devesse ser comprada. Mas uma constatação se impõe: o Brasil virou exemplo, triste exemplo, de um jeito novo de viver.

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Gráfico de linha mostrando o furto e roubo de smartphones no Brasil de 2020 a 2024. Em 2020, 826.121 casos; em 2023, o pico de 1.055.512; e em 2024, 917.748 casos. A linha azul indica crescimento, a rosa, queda

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A vergonha, estrondosa demais para ser desdenhada e que tem chamado a atenção globalmente, começa enfim a produzir reações em cadeia — e elas trazem bons resultados, de acordo com estatística divulgada recentemente. A ação policial, de vigilância e inteligência no rastreamento, resultou no estrangulamento da malandragem, embora o nó esteja longe, mas muito longe de ser desatado. Em 2024, sumiram das mãos de seus proprietários exatos 917 748 smartphones. É muita coisa, sem dúvida, mas houve relevante queda em relação ao ano anterior, com pouco mais de 1 milhão (veja o gráfico). O patamar de agora é o mesmo do tempo da pandemia, há cinco anos. Há algo a celebrar, sim, nessa queda — mas a mancha persiste.

Um interessante passo, para além do controle policial — e inspirado no caos brasileiro, destaque-se —, foi o desenvolvimento e a ampliação de tecnologias que ajudam a tirar dos dispositivos qualquer possibilidade de trucagem. Ferramentas que evitam ultrapassar os bloqueios de reconhecimento facial chegaram a esmagar 75% dos episódios de fraudes financeiras, de acordo com dados da BioCatch, empresa especializada em biometria. No paralelo, o Google, responsável pelo sistema operacional Android, lançou justamente no Brasil um programa de bloqueio de tela ao detectar movimento abrupto de roubo. Fintechs, como o Nubank, adotaram medidas restritivas, com validação facial para transações em redes desconhecidas e limites de valores.

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São avanços, sem dúvida, mas o problema segue em patamar alarmante. Enquanto as autoridades ainda não atuam com o rigor desejado para conter a onda de roubos e furtos, resta aos consumidores investir no “celular do Pix”.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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