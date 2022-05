Onda de frio poderá trazer neve fora de época para o Sul do país

Uma onda de frio, já sentida neste fim de semana, deixará várias partes do país com jeito de inverno antecipado. A previsão é que com chegada de uma massa polar, incomum nesta época do ano, as temperaturas despenquem em cerca de metade dos estados brasileiros. Há a possibilidade, inclusive, de que neve nas serras gaúcha e catarinense. O frio mais intenso fora de época deve ocorrer entre amanhã e quarta-feira, 18. No ano passado, moradores e turistas que visitavam Gramado, por exemplo, só tiveram a chance de ver e brincar com neve no final de julho.

Com a previsão de baixas temperaturas em pleno mês de maio, meteorologistas preveem que o Brasil terá um inverno muito intenso, comparado aos mais rigorosos que ocorreram entre as décadas de 1960 e 1980. A acentuada massa fria de origem polar é decorrente de um ciclone extratropical que se encontrava próximo à costa da Região Sul do país. A expectativa é que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste registrem geadas, assim como as partes mais altas do Rio de Janeiro e São Paulo, em especial na Serra da Mantiqueira.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de frio derrubará as temperaturas, em algumas localidades, em até 10 graus. Nas serras catarinenses e gaúcha, os termômetros poderão registrar entre 1 e 4 graus negativos. No estado de São Paulo, as menores mínimas poderão chegar a abaixo de zero, principalmente em cidades do sudoeste paulista e em Campos do Jordão. Na capital, a previsão é de queda acentuada também, com termômetros registrando até 7 graus.

O frio que se espalhará pelo país é consequência das baixas temperaturas registradas no leste da península antártica, que ficaram abaixo do esperado para essa época do ano. Meteorologistas, porém, explicam que embora vamos ter essa sensação de inverno antecipado, isso não quer dizer que não tenhamos ondas de calor durante o outono.